Ο Γιάννης Αλαφούζος θέλησε να επιβραβεύσει την Εθνική Ομάδα πόλο για το χρυσό στο παγκόσμιο, μοιράζοντάς τους το ποσό των 200.000 ευρώ!

Σπουδαία κίνηση επιβράβευσης από τον Γιάννη Αλαφούζο προς την Εθνική Ομάδα πόλο ανδρών, που πανηγύρισε κατάκτηση του πρώτου World Cup της ιστορία της νικώντας την Ουγγαρία.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού αποφάσισε να προσφέρει το ποσό των 200.000 ευρώ ως πριμ στον προπονητή Θοδωρή Βλάχο και στους διεθνείς πολίστες. Η πρωτοβουλία αυτή είναι μια προσπάθεια αναγνώρισης του ιστορικού τους θριάμβου στο Παγκόσμιο του Σίδνεϊ, όπου κατάφεραν να ανέβουν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Η είδηση του πριμ συνέπεσε με την επιστροφή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στην Αθήνα. Η αποστολή της Εθνικής έφτασε πριν λίγες ώρες στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου πλήθος φιλάθλων τής επιφύλαξε θερμή υποδοχή κι αποθέωσε τον Θοδωρή Βλάχο και τους παίκτες του.