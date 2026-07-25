Ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος τα έπιανε, ο Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης στο 2ο ημίχρονο τα έβαζε και κάπως έτσι η εθνική ομάδα νίκησε την Ιταλία με 10-9 και προκρίθηκε στον τελικό του World League στο Σίδνεϊ.

H εθνική ομάδα με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Παναγιώτη Τζωρτζάτο και ηγέτη στην επίθεση στα κρίσιμα σημεία τον Κωνσταντίνο Γκιουβέτση, «λύγισε» την αντίσταση της Ιταλίας με 10-9 και πέρασε στον τελικό του Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ.

Εκεί το πρωί της Κυριακής (26/7, 11:00, ΕΡΤ 2 Σπορ) απέναντι στην Ουγγαρία, το εθνικό συγκρότημα θα διεκδικήσει το πρώτο του χρυσό μετάλλιο όχι μόνο στο World Cup, αλλά και το πρώτο της ιστορίας του σε όλες τις διοργανώσεις.

Η εθνική ομάδα μετά τα ασημένια μετάλλια στην Αθήνα το 1997 και πέρυσι στην Ποντγκόριτσα, έχει και πάλι το δικαίωμα να διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στο World Cup κι αυτό το οφείλει-κυρίως- στον Παναγιώτη Τζωρτζάτο.

Ο 34χρονος τερματοφύλακας έκανε το παιχνίδι της ζωής του, τελείωσε τον αγώνα με 23/32 αποκρούσεις στα σουτ εντός εστίας (72%), -στο ημίχρονο είχε 22/28 (79%), με αποκορύφωμα της απόδοσής του την απόκρουση στο σουτ από τον Κανέλα στην εκπνοή του αγώνα, κρατώντας τη νίκη και την πρόκριση της εθνικής ομάδας.



Στην άλλη πλευρά της πισίνας ο Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης έδωσε καίριες λύσεις στο 2ο ημίχρονο: Με δύο στα δύο στον παραπάνω, η εθνική ομάδα απέκτησε αέρα τριών γκολ με 7-4, στις αρχές του 3ου οκταλέπτου και με εκτέλεση πέναλτι,.σημειώνοντας το 3ο σερί γκολ της εθνικής ομάδας, έκανε το 8-6, στα 6;14 πριν από το τέλος.

Η μονομαχία της Ελλάδας με την Ιταλία στο Σίδνεϊ, ήταν ένα από τα αμέτρητα ντέρμπι που μας έχουν χαρίσει τα δυο εθνικά συγκροτήματα όλα αυτά τα χρόνια.

Σκληρό παιχνίδι, πολύ ξύλο στο νερό, νεύρα κι αντεγκλήσεις. Η γροθιά του Ντελ Μπάσο στον Παπαναστασίου στα 4:14 πριν από το τέλος του 2ου οκταλέπτου, έφερε την αποβολή χωρίς αντικατάσταση του Ιταλού παίκτη και την ευκαιρία στην εθνική ομάδα να αγωνιστεί για τέσσερα λεπτά με παίκτη παραπάνω.

Όμως οι διεθνείς δεν το εκμεταλλεύτηκαν, τη στιγμή της αποβολής του Ντελ Μπάσο το σκορ ήταν στο 3-3, τη στιγμή της ολοκλήρωσης του τετράλεπτου είχε το ελάχιστο προβάδισμα (5-4).

Στο τελευταίο οκτάλεπτο η εθνική ομάδα φάνηκε να καθαρίζει την πρόκριση, όμως δεν απέφυγε το νέο θρίλερ. Ο Καρνεζέκι με δύο γκολ μείωσε σε 9-8 (1:12), ο ίδιος σκόραρε στα 00:40 για το 10-9, έδωσε ελπίδα στην Ιταλία, όμως ο Τζωρτζάτος είχε την τελευταία λέξη και δίκαια πήρε τον τίτλο του MVP.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 2-4, 2-2, 3-3.

Ιταλία (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια, Γκουεράτο 1, Κανέλα 1, Φερέρο 1, Ντόλτσε 1, Τζανάτσα, Ιόκι Γκράτα 1, Ντελ Μπάσο, Κοντέμι 1, Καρνεζέκι 3, Νικόζια, Αλεζιάνι, Μπαλτσαρίνι.

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Τζωρτζάτος, Χαλυβόπουλος 1 , Σκουμπάκης 2 , Γκιουβέτσης 3, Αργυρόπουλος 3, Παπαναστασίου, Πούρος, Καλογερόπουλος 1, Αλαγφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Γαρδίκας, Ανδρεάδης, Σπάχιτς.

Η Ουγγαρία στον τελικό διά χειρός Ζάλανκι

Στον πρώτο χρονικά ημιτελικό η Ουγγαρία με γκολ του Γκέργκο Ζάλανκι 70 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος νίκησε τη γηπεδούχο Αυστραλία με 13-12 και εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό.

Οι Ούγγροι στο τέλος της β' περιόδου πήραν για πρώτη φορά προβάδισμα στο σκορ 6-5 και το διατήρησαν μέχρι το τέλος.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 2-4, 3-4, 4-3

Αυστραλία (Τομ Χάμιλ): Πόρτερ, Λάμπιε, Μακσίμοβιτς, Κονσταντίν-Μπικάρι 3, Πάουερ, Νέγκους, Μέρκεπ 2, Μπάιρνς 4, Μπερέχουλακ 1, Πουτ 1, Εντουαρτς 1, Μπέρκερ, Σούλερ, Κρίστιτς.

Ουγγαρία (Ζολτ Βάργκα): Τσόσμα, Μπούριαν, Μάνχερτζ 2, Αγκος Νάγκι 1, Βίνσε Βάργκα, Ανταν Νάγκι 3, Φέκετε 1, Ζάλανκι 3, Κόβατς, Βέντελ Βίγκβαρι 2, Γιάνσικ, Βίσμεγκ 1, Ζάλαϊ, Γκιάπιας.