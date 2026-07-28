Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας υποδέχθηκε την εθνική ομάδα πόλο

Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών λίγο μετά την άφιξή της από το Σίδνεϊ, επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ελάχιστες ώρες μετά την άφιξή τους από το Σίδνεϊ στην Αθήνα, τα μέλη της εθνικής ομάδας πόλο ανδρών βρέθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τασούλα.

Οι παίκτες, συνοδευόμενοι από τους Ομοσπονδιακούς τεχνικούς, Θοδωρή Βλάχο και Τάσο Σχίζα, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον Π.τ.Δ., Κωνσταντίνο Τασούλα για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World League.

Mάλιστα, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας στο Σίδνεϊ, Στέλιος Αργυρόπουλος, δώρισε στον κ. Τασούλα μια μπάλα με τις υπογραφές των παικτών.

Τα στελέχη της εθνικής ομάδας συνόδευσαν στο Προεδρικό Μέγαρο, ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτσης, ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, ο πρόεδρος της ΚΟΕ, Κυριάκος Γιαννόπουλος και ο Α' αντιπρόεδρος, Γιώργος Αφρουδάκης.