Η Ελλάδα νίκησε στο ντέρμπι με την Ισπανία (8-5) και θα παίξει προημιτελικό με τη Νέα Ζηλανδία στο ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κορασίδων Κ15 στο Ζάγκρεμπ.

Η εθνική ομάδα πόλο κορασίδων νίκησε την Ισπανία με 8-5 στον 3ο και τελευταίο αγώνα της στην 1η φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Κ15, που φιλοξενείται στο Ζάγκρεμπ.

Το εθνικό συγκρότημα πέτυχε το τρία στα τρία, διατηρώντας και την 1η θέση στην ειδική βαθμολογία του πρωταθλήματος, σε σύνολο 24 ομάδων.

Πλέον συνεχίζει την πορεία της στα νοκ άουτ παιχνίδια και στα προημιτελικά, με πρώτη αντίπαλο τη Νέα Ζηλανδία (8η στην ειδική βαθμολογία), σε ένα παιχνίδι που θα γίνει το βράδυ της Τετάρτης (29/7, 21::00, ώρα Ελλάδος).

Η νικήτρια στα ημιτελικά διασταυρώνεται με τη νικήτρια του ζευγαριού ΗΠΑ-Ουγγαρία.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 1-2, 2-1, 3-1.

ΕΛΛΑΔΑ (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Βούτσικα, Ελμισιάν 1, Μοροχλιάδου, Τσίγκα, Λαμπάτου 3, Μανουσάκη, Ανδρεάδη, Μουστάκα, Μπιτσάκου 2, Λαμπροπούλου 2, Καραγιάννη, Κοντάκου, Νικολοπούλου, Πλεμμένου.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών

Τετάρτη 29/7

17:00 ΗΠΑ-Ουγγαρία (1)

18:30 Αυστραλία-Ισπανία (2)

20:00 Ρωσία-Ολλανδία (3)

21:00 Ελλάδα-Νέα Ζηλανδία (4)

Το πρόγραμμα των ημιτελικών

Πέμπτη 30/7