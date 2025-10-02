Μάριο Μπαλοτέλι: Ιδιοφυΐα και... χάος σε ένα σώμα

Από τα δύσκολα παιδικά χρόνια και την υιοθεσία, μέχρι τις εκρήξεις ταλέντου, τις «μπαλοτελιές» και τις κωμικοτραγικές ιστορίες. Ο Μάριο Μπαλοτέλι όπως δεν τον έχετε ξανακούσει.

Ο Μάριο Μπαλοτέλι δεν ήταν ποτέ ένας απλός ποδοσφαιριστής. Από τα πρώτα του χρόνια, με σοβαρά προβλήματα υγείας και σε συνθήκες φτώχειας, μέχρι την υιοθεσία από την οικογένεια Μπαλοτέλι, η ζωή του μοιάζει με ταινία.

Στο γήπεδο, η ιδιοφυΐα του συχνά επισκιάστηκε από εκκεντρικές και αψυχολόγητες συμπεριφορές: κόκκινες κάρτες, απίστευτες γκάφες, απίθανες ατάκες. Ο Ζοσέ Μουρίνιο τον χαρακτήρισε «ανεξέλεγκτο» αλλά και μοναδικό, ενώ οι συμπαίκτες του στη Σίτι θυμούνται ακόμη τις πιο τρελές στιγμές μαζί του. Παρά τα σκάνδαλα, ο Μπαλοτέλι χάρισε στιγμές καθαρής ποδοσφαιρικής μαγείας, όπως τα δύο γκολ απέναντι στη Γερμανία που έκαναν μια χώρα να δακρύσει.

Στο νέο επεισόδιο του «Ψευτοεννιάρι», οι Πολύδωρος Παπαδόπουλος και Αλέξανδρος Λοθάνο ξετυλίγουν την ιστορία ενός ταλέντου που έγραψε τη δική του, αλλοπρόσαλλη, αλλά αξέχαστη διαδρομή.

Ακούστε το επεισόδιο και κάντε εγγραφή στο Spotify του Gazzetta- Ψευτο9αρι

Ακούστε τα προηγούμενα επεισόδια: