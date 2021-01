Έκανε πάρτυ στο τζακούζι γιατί... δεν ήξερε ότι υπάρχει κορονοϊός

Ένας άνδρας στο Χαμσάιρ της Αγγλίας διοργάνωσε παράνομα πάρτυ στο τζακούζι, αφού δεν ήξερε ότι...υπάρχει κορονοϊός . Όταν έφτασε η αστυνομία λοιπόν, ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε για την πανδημία.

Δεν είχε ιδέα, όπως είπε, για τον Covid-19 και τους περιορισμούς στις απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις. Οι αστυνομικοί έμειναν έκπληκτοι με το θράσος του και ο άνδρας παρά λίγο να συλληφθεί, αφού αρνούνταν να δώσει τα προσωπικά του στοιχεία.

REPORTED! Last night persons were reported for breaching COVID-19 regulations, after holding a hot tub party in the back garden. One occupant claimed they were unaware of the global pandemic, and he was almost arrested after refusing to provide his details! #WeAreInThisTogether

— Gosport Police (@GosportPolice) January 24, 2021