Η ισπανική αστυνομία πιστεύει ότι τα πλαστικά σωσίβια αγοράστηκαν χονδρικά και διανεμήθηκαν στους μετανάστες κατά μήκος της ακτής, στο πλαίσιο ενός συντονισμένου σχεδίου.

Προ μηνών πολιτικό σεισμό στην Ισπανία και τρόμο σε ολόκληρη την Ευρώπη προκάλεσαν οι εικόνες μαζικής εισροής μεταναστών στη Θέουτα.

Σε μια σοβαρή αποκάλυψη για τη μέθοδο που χρησιμοποίησαν οι μετανάστες προκειμένου να φτάσουν στο ισπανικό θήλακα προέβη η βρετανική Telegraph. Όταν οι μετανάστες κολύμπησαν γύρω από ένα συνοριακό φράχτη για να εισέλθουν στο ισπανικό έδαφος της Θέουτα, στις ακτές της Βόρειας Αφρικής, υπήρχε κάτι παράξενο σχετικά με τους φουσκωτούς δακτυλίους που χρησιμοποίησαν – χιλιάδες από αυτούς ήταν πανομοιότυποι…

Τα ασπρόμαυρα φουσκωτά, σχεδιασμένα να μοιάζουν με ελαστικό αυτοκινήτου, κατέληξαν να πεταχτούν σε σωρούς στις παραλίες, καθώς περίπου 80.000 μετανάστες εισέβαλαν μαζικά στον θύλακα κατά τη διάρκεια δύο χαοτικών ημερών στα τέλη Ιουλίου.

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