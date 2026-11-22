Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτιμά ότι η παραβίαση ενδέχεται να φέρει στο φως νέα στοιχεία για τις παλαιότερες έρευνες σχετικά με τη Ρωσία, ενώ παραμένει άγνωστο αν οι χάκερ απέσπασαν δεδομένα από το FBI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχολίασε την κυβερνοεπίθεση που φέρεται να δέχθηκε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI), αφήνοντας να εννοηθεί ότι το περιστατικό θα μπορούσε να έχει και μια απρόσμενη θετική πλευρά. «Δεν μου αρέσει αυτό, αλλά ίσως μάθουμε πράγματα που δεν θα μαθαίναμε διαφορετικά», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News το Σάββατο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε την πιθανή αποκάλυψη νέων πληροφοριών με τις παλαιότερες έρευνες του FBI για ενδεχόμενη συνεργασία της προεκλογικής του εκστρατείας το 2016 με τη Ρωσία. Αναφέρθηκε, μάλιστα, σε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «απάτη με τη Ρωσία», επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση του ότι οι συγκεκριμένες έρευνες είχαν πολιτικά κίνητρα και αποτελούσαν συνωμοσία εις βάρος του.

Στο στόχαστρο η βάση δεδομένων του FBI

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν τα τηλεοπτικά δίκτυα Fox News και CNN, οι χάκερ φέρεται να επιχείρησαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο National Crime Information Center (NCIC), μια μεγάλη βάση δεδομένων που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ.

Το συγκεκριμένο σύστημα περιλαμβάνει πληροφορίες που αξιοποιούνται από τις αρχές σε καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες, όπως ο έλεγχος εκκρεμών ενταλμάτων σύλληψης, αλλά και οι έλεγχοι ιστορικού υποψήφιων αγοραστών όπλων.

Δεν έχει διευκρινιστεί ποιοι βρίσκονταν πίσω από την επίθεση, ούτε εάν κατάφεραν να αποσπάσουν δεδομένα και, σε αυτή την περίπτωση, τι είδους πληροφορίες ενδέχεται να έχουν υποκλέψει. Το FBI δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε επίσημο σχόλιο. Πρόκειται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για τη δεύτερη κυβερνοεπίθεση που δέχεται το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών μέσα σε διάστημα δύο μηνών.

Ανησυχία για την κυβερνοασφάλεια στις ΗΠΑ

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία διαδοχικά τεχνικά προβλήματα σε κρατικές υπηρεσίες και ιδιωτικές εταιρείες έχουν εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των ψηφιακών υποδομών στις ΗΠΑ. Μεταξύ άλλων, προβλήματα έχουν καταγραφεί στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft, σε συστήματα που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και σε τραπεζικά συστήματα.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι τα περιστατικά ήταν μεμονωμένα και δεν υπάρχουν αποδείξεις πως συνδέονται μεταξύ τους ή ότι οφείλονται σε κυβερνοεπιθέσεις. Τη συγκεκριμένη θέση έχει υποστηρίξει και ο υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, Μάρκο Ρούμπιο. Την ίδια στιγμή, αλλαγές σημειώθηκαν και στην ηγεσία της κυβερνοασφάλειας του Λευκού Οίκου. Ο διευθυντής κυβερνοασφάλειας, Σον Κέρνκρος, απομακρύνθηκε από τη θέση του μέσα στην εβδομάδα, με την Κίρστεν Ντέιβις, επικεφαλής της διεύθυνσης πληροφορικής του υπουργείου Πολέμου, να αναλαμβάνει προσωρινά τα καθήκοντά του.

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