O σωσίας του Λεωνίδα Κουτσόπουλου πέρασε στην επόμενη φάση του παιχνιδιού.

Συγκεκριμένα, με δύο ναι και ένα όχι, ο Τεό Καλτσίδης κατάφερε να προκριθεί στη δεύτερη φάση του bootcamp, ελπίζοντας να μπει στο σπίτι του MasterChef .

Ωστόσο, όπως είναι φυσικό, το τρολάρισμα στο twitter -λόγω της ομοιότητας με τον γνωστό σεφ- ήταν δίχως... έλεος.

Μάλιστα ακόμα και ο ίδιος ο κριτής του ριάλιτι μαγειρικής έκανε ανάρτηση γι' αυτό γράφοντας: «Ναι... Μαμά καλησπέρα... Όταν βρεις λίγο χρόνο θα ήθελα να μιλήσουμε...».

Και δεν έμεινε εκεί, αλλά έκανε ανάρτηση και στο Instagram, μια φωτογραφία του πλάι στον σωσία του, παραθέτοντας από κάτω την εικόνα της Βίκυς Χατζηβασιλείου από την εκπομπή «Πάμε Πακέτο».

Όμως και οι χρήστες του Twitter, έγραψαν επικές ατάκες όπως: «Όταν η μαγεία της φύσης συνάντησε την ψυχολογία της ύλης», «-Εγώ είμαι ή εσύ? -Εγώ είμαι ρε!» και πολλές άλλες.

Τον θέλουμε μέσα τον θεούλη-αδελφό του Κουτσόπουλου #MasterChefGR pic.twitter.com/Y5Fpwvoqi5

