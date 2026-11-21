Κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής στο Ισραήλ, ένας 17χρονος μαθητής έσκυψε να σηκώσει ένα παράξενο μικρό αντικείμενο, αγνοώντας την μυθική αρχαιολογική του αξία.

Ο Σάιλο Ατούν, ένας 17χρονος Αμερικανός μαθητής, επισκεπτόταν το Εθνικό Πάρκο Τελ Γκεζέρ στο Ισραήλ. Ενώ περπατούσε, είδε κάτι μικρό και παράξενο στον δρόμο. Χωρίς δισταγμό, πλησίασε και το σήκωσε. Στα χέρια του βρέθηκε ξαφνικά ένα κομμάτι ιστορίας χιλιετιών σε σχήμα σκαραβαίου, και συγκεκριμένα ένα ιερό φυλαχτό 3.300 ετών διακοσμημένο με δύο κόμπρες.

Ο νεαρός κατάλαβε γρήγορα ότι δεν είχε βρει ένα απλό μπιχλιμπίδι και το ανέφερε αμέσως στις αρχές. Ο αρχαιολόγος Άνταμ Γουίλιαμ Άσπερ συναντήθηκε με τον μαθητή και τους συμμαθητές του από το Ινστιτούτο Alexander Muss στο Ισραήλ και τον επιβράβευσε με πιστοποιητικό αναγνώρισης, καθώς η είδηση προκάλεσε μεγάλη αίσθηση στην επιστημονική κοινότητα της χώρας.

«Δεν μπορείς να φανταστείς τι βρήκες!»: Η ιερή σημασία του φυλαχτού

«Είχαμε μόλις βγει από τις πύλες του Τελ Γκεζέρ και ανεβαίναμε το βουνό προς έναν βωμό. Είδα ένα μικρό ενδιαφέρον αντικείμενο στο έδαφος. Έμοιαζε αρχαίο. Το σήκωσα, το γύρισα ανάποδα και ρώτησα τον ξεναγό μου», εξήγησε ο μαθητής, εμφανώς χαρούμενος με το εύρημά του, σε δηλώσεις που μετέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

«Το πήγα σε εκείνον και άρχισε να χοροπηδάει. "Δεν μπορείς να φανταστείς τι βρήκες", μου απάντησε», σχολίασε ο Σάιλο Ατούν. Το εύρημα αποτελεί πλέον μέρος των Εθνικών Θησαυρών του Ισραήλ.

Το φυλαχτό σε σχήμα σκαραβαίου χρονολογείται στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού. «Τα φυλαχτά-σκαραβαίοι που βρίσκονται στο Ισραήλ, τα οποία μερικές φορές χρησιμοποιούνταν ως σφραγίδες, μαρτυρούν την πολιτιστική επιρροή της αρχαίας Αιγύπτου στην περιοχή μας και τους δεσμούς της με την Αίγυπτο κατά την περίοδο της αιγυπτιακής κυριαρχίας, πριν από περίπου 3.500 χρόνια», αναφέρει το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών.

Η κόμπρα ήταν σύμβολο συνδεδεμένο με τη βασιλεία και την προστασία. Όσο για τον σκαραβαίο, οι Αιγύπτιοι τον συνέδεαν με τη νέα ζωή: «Κυλούσε μια μπάλα κοπριάς, η οποία αντιπροσώπευε τον θάνατο, και γεννούσε τα αυγά του μέσα σε αυτήν, από όπου αναδυόταν νέα ζωή», προσθέτει ο φορέας.

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