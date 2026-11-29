Η Γερμανία απέκτησε την ψηλότερη ανεμογεννήτρια του κόσμου, ύψους 365 μέτρων στη Λουσατία, ξεπερνά τον Πύργο του Άιφελ και μπορεί να τροφοδοτήσει περίπου 7.500 νοικοκυριά.

Η Γερμανία διαθέτει πλέον την ψηλότερη ανεμογεννήτρια του πλανήτη. Η εταιρεία μηχανικών Gicon ύψωσε στο Σιπκάου, στην περιοχή της Λουσατίας, μια ανεμογεννήτρια που φτάνει τα 365 μέτρα στην άκρη των πτερυγίων της. Έτσι ξεπερνά τα 330 μέτρα του Πύργου του Άιφελ και υπολείπεται μόλις τρία μέτρα από τον τηλεοπτικό πύργο του Βερολίνου, την ψηλότερη κατασκευή της χώρας.

Γιατί το ύψος κάνει τη διαφορά

Ο ρότορας βρίσκεται σε ύψος 300 μέτρων από το έδαφος, την ώρα που στις περισσότερες συμβατικές ανεμογεννήτριες η πλήμνη βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα από τα 200 μέτρα.

Ο λόγος είναι απλός: όσο ανεβαίνει κανείς σε ύψος, ο άνεμος γίνεται ισχυρότερος και πιο σταθερός. Σύμφωνα με τον διευθυντή της Gicon, Γιόχεν Γκρόσμαν, στα 300 μέτρα το ίδιο μηχάνημα μπορεί να παράγει πάνω από διπλάσια ηλεκτρική ενέργεια σε σχέση με ένα συμβατικό ύψος.

Με ονομαστική ισχύ 3,8 μεγαβάτ, η εγκατάσταση μπορεί να τροφοδοτήσει περίπου 7.500 νοικοκυριά.

Πύργος που ανέβηκε με τηλεσκοπικό μηχανισμό

Ο δικτυωτός πύργος κατασκευάστηκε από περισσότερους από 2.000 τόνους χάλυβα και περίπου 22.000 μεμονωμένα εξαρτήματα. Συναρμολογήθηκε κοντά στο έδαφος και στη συνέχεια ανυψώθηκε με τηλεσκοπικό μηχανισμό μέχρι την τελική του θέση.

Το έργο, που χρηματοδοτήθηκε από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ανατρεπτικής Καινοτομίας (SPRIND), κόστισε περίπου 25 εκατ. ευρώ. Μετά από αρκετές καθυστερήσεις και επεισόδια κακοκαιρίας, τα εγκαίνιά του είχαν προγραμματιστεί για τις 19 Νοεμβρίου.

Η Γερμανική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (BWE) το θεωρεί, προς το παρόν, απόδειξη σκοπιμότητας και επισημαίνει ότι τα πραγματικά λειτουργικά δεδομένα θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τις αναμενόμενες αποδόσεις. Αν τα αποτελέσματα είναι θετικά, η Gicon σχεδιάζει αιολικό πάρκο με τρεις έως πέντε τέτοιους πύργους και μαζική παραγωγή στις αρχές της επόμενης δεκαετίας.

Η εταιρεία εκτιμά ότι η Γερμανία θα μπορούσε να εγκαταστήσει έως και 4.000 τέτοιες ανεμογεννήτριες σε υφιστάμενα αιολικά πάρκα, ως ένα δεύτερο επίπεδο που θα προσθέσει ενέργεια χωρίς να καταλάβει νέα έκταση.

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