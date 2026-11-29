Συναγερμός σήμανε στον Φλοίσβο για έναν 31χρονο που αγνοείται, αφού έπεσε στη θάλασσα, με την κακοκαιρία «Άργος» να δυσχεραίνει τις έρευνες των αρχών.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής (29/11) στη Μαρίνα του Φλοίσβου στο Παλαιό Φάληρο, όπου 31χρονος αγνοείται αφού έπεσε στη θάλασσα, την ώρα που η κακοκαιρία «Άργος» προελαύνει.

Οι αρχές και εθελοντές βρίσκονται σε επιφυλακή για τον εντοπισμό του, σε μια επιχείρηση που εξελίσσεται υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Πώς έπεσε στη θάλασσα ο 31χρονος

Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιείται από δύτες για τον άνδρα που αγνοείται στη Μαρίνα του Φλοίσβου. Οι συνθήκες που έχει φέρει η κακοκαιρία είναι δυσμενείς και οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των αρχών, καθιστώντας την αναζήτηση ακόμη πιο απαιτητική.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, ιδιώτες δύτες, εθελοντές και ιδιωτικά σκάφη έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό του, ο οποίος ήταν μέλος του πληρώματος θαλαμηγού με σημαία Μάλτας.

Ο 31χρονος είναι μάγειρας σε ιδιωτικό σκάφος και όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ήταν έξω στη μαρίνα το βράδυ του Σαββάτου (28/11), ίσως υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως φαίνεται από βιντεοληπτικό υλικό. Ο άνδρας προσπάθησε να πηδήξει στην θαλαμηγό, έχασε την ισορροπία του, έπεσε στη θάλασσα και έκτοτε αγνοείται.

«Γονατίζει» τη χώρα η κακοκαιρία «Άργος»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία «Άργος», προκαλώντας προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας. Ισχυροί άνεμοι, έντονες βροχοπτώσεις και πυκνές χιονοπτώσεις συνθέτουν το σκηνικό, ενώ έχουν καταγραφεί πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκατοντάδες πτώσεις δέντρων.

Η Αττική βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που δοκιμάζονται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Μάλιστα, οι κάτοικοι έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους, οι οποίοι αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τη Δευτέρα (30/11).

Στο μήνυμα των Αρχών αναφέρεται: «Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Περιφέρεια Αττικής από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας».

Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν στη λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως στο ύψος του Αλίμου και της Γλυφάδας, όπου η συσσώρευση νερού δυσκόλεψε την κίνηση των οχημάτων.

Στο Καλαμάκι χρειάστηκε να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά, στη διασταύρωση της Ποσειδώνος με τη λεωφόρο Καλαμακίου. Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν επίσης στο σημείο όπου η παραλιακή συναντά τη λεωφόρο Καραμανλή, στη Γλυφάδα.

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε αύξηση της ροής των υδάτων στον Κηφισό. Ωστόσο, σύμφωνα με τις εικόνες που καταγράφηκαν στις 11:00 το πρωί, η στάθμη του ποταμού δεν προκαλούσε ανησυχία για υπερχείλιση.

Μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν επίσης στο Χαϊδάρι, στον Πειραιά, στον Άλιμο, στη Νίκαια και στον Βύρωνα.

Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφηκαν και στη Βοιωτία. Ειδικότερα, λόγω συσσώρευσης υδάτων στον παράδρομο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος του 63ου χιλιομέτρου, διακόπηκε η κυκλοφορία στο τμήμα από τον κόμβο Οινόης - Δήλεσι προς Λαμία.

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