Η διάνοιξη της σήραγγας Tunnel-14 αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη σιδηροδρομική γραμμή των 125 χιλιομέτρων που κατασκευάζεται στα Ιμαλάια

Ένα σημαντικό ορόσημο στην κατασκευή μιας από τις πιο απαιτητικές σιδηροδρομικές γραμμές της Ινδίας καταγράφηκε στα Ιμαλάια, καθώς οι μηχανικοί ολοκλήρωσαν τη διάνοιξη μιας σήραγγας μήκους 6,59 χιλιομέτρων, η οποία περνά ακόμη και κάτω από κατοικημένες περιοχές, με ελάχιστη απόσταση από την επιφάνεια.

Η εταιρεία Rail Vikas Nigam Limited (RVNL), που υπάγεται στο υπουργείο Σιδηροδρόμων της Ινδίας, ανακοίνωσε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 την ολοκλήρωση της διάνοιξης της σήραγγας Tunnel-14, στην περιοχή Ρουντραπραγιάγκ της πολιτείας Ουταρακάντ. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα κατασκευαστικά επιτεύγματα του έργου Rishikesh-Karnaprayag, μιας νέας σιδηροδρομικής γραμμής μήκους 125 χιλιομέτρων που κατασκευάζεται στην οροσειρά των Ιμαλαΐων.

Έσκαψαν κάτω από κατοικημένες περιοχές με μόλις 20-30 μέτρα χώματος από πάνω

Μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα συνεργεία ήταν ένα τμήμα μήκους 110 μέτρων, στο οποίο η σήραγγα περνά κάτω από κατοικημένη περιοχή. Σε εκείνο το σημείο, η απόσταση ανάμεσα στην οροφή της υπόγειας κατασκευής και την επιφάνεια του εδάφους ήταν μόλις 20 έως 30 μέτρα. Επιπλέον, το έδαφος αποτελούνταν από χαλαρά υλικά και όχι από συμπαγή βράχο, γεγονός που αύξανε τον βαθμό δυσκολίας και απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή για την προστασία των κατοικιών που βρίσκονταν από πάνω. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, οι μηχανικοί χρησιμοποίησαν ειδικές τεχνικές, όπως η προενίσχυση του εδάφους πριν από την εκσκαφή (pre-excavation) και η μέθοδος multi-drifting, κατά την οποία η διάνοιξη γίνεται σταδιακά, σε μικρότερα τμήματα, ώστε να περιορίζεται η έκθεση του εδάφους χωρίς υποστήριξη.



Οι δυσκολίες δεν περιορίστηκαν στο σημείο κάτω από τις κατοικίες. Στη δεύτερη είσοδο της σήραγγας, στην περιοχή Μαρόρα, οι μηχανικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με αστάθεια της πλαγιάς και προβλήματα καθίζησης του εδάφους. Για τη σταθεροποίηση του σημείου τοποθετήθηκαν μικροπάσσαλοι σε βάθος 30 έως 35 μέτρων, βλήτρα αγκύρωσης βράχου μήκους 15 έως 20 μέτρων, ενώ εφαρμόστηκε και έγχυση ειδικού τσιμεντοειδούς μείγματος στο έδαφος. Παράλληλα, για τη διάνοιξη του τμήματος των 4,7 χιλιομέτρων από την πρώτη είσοδο, εγκαταστάθηκαν εξειδικευμένα συστήματα εξαερισμού, προκειμένου να εξασφαλίζεται η παροχή καθαρού αέρα και ο έλεγχος της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της σήραγγας.

Ένα έργο 125 χιλιομέτρων, σχεδόν ολόκληρο μέσα στα βουνά

Η Tunnel-14 αποτελεί μέρος της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Rishikesh-Karnaprayag, προϋπολογισμού 37.119 crore ρουπιών, δηλαδή περίπου 3,64 δισ. ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει 16 κύριες σήραγγες συνολικού μήκους περίπου 104 χιλιομέτρων, καθώς και 12 βοηθητικές σήραγγες διαφυγής, μήκους περίπου 98 χιλιομέτρων. Η διαδρομή διασχίζει πέντε περιοχές της πολιτείας Ουταρακάντ και θα συνδέσει το Ρισικές με το Καρναπραγιάγκ, περνώντας από σημαντικές πόλεις και οικισμούς των Ιμαλαΐων. Στόχος είναι να βελτιωθεί η σιδηροδρομική σύνδεση των ορεινών περιοχών, να διευκολυνθεί η πρόσβαση των προσκυνητών σε σημαντικούς θρησκευτικούς προορισμούς, αλλά και να ενισχυθούν ο τουρισμός και η τοπική οικονομία.



Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της RVNL, Σαλίμ Αχμάντ, η συνολική πρόοδος του έργου έχει φτάσει στο 79%, ενώ έχει ολοκληρωθεί περίπου το 97% των εκσκαφών για τις σήραγγες. Η ολοκλήρωση της γραμμής έχει πλέον ως στόχο τον Δεκέμβριο του 2029. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Μάιο του 2026 είχε ολοκληρωθεί και η διάνοιξη της σήραγγας Tunnel-8, μήκους περίπου 14,58 χιλιομέτρων, η οποία χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα της Ινδίας. Με την ολοκλήρωση του έργου, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής θα αποκτήσουν μια νέα σιδηροδρομική σύνδεση μέσα από την ορεινή ζώνη των Ιμαλαΐων, περιορίζοντας την εξάρτηση από τις δύσκολες οδικές διαδρομές.

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