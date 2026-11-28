Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει τα δεδομένα για τα καινούργια αυτοκίνητα, καθώς ένα νέο μέτρο προβλέπει συνέπειες για όσους αγνοούν συγκεκριμένες προειδοποιήσεις.

Μια σημαντική αλλαγή για τους οδηγούς και την καθημερινή χρήση των αυτοκινήτων φέρνει ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός EURO 7, ο οποίος ξεκινά να εφαρμόζεται από την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026. Ανάμεσα στις νέες προβλέψεις για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης υπάρχει και μία που έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις.

Ειδικότερα, τα αυτοκίνητα που θα υπάγονται στις προδιαγραφές EURO 7 θα διαθέτουν έναν μηχανισμό που μπορεί να εμποδίσει την εκκίνηση του κινητήρα, εφόσον ο ιδιοκτήτης εξακολουθεί να αδιαφορεί για συγκεκριμένες βλάβες που επηρεάζουν τις εκπομπές ρύπων.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν θα αφορά εξαρχής όλα τα οχήματα μιας και αρχικά θα εφαρμοστεί στα νέα μοντέλα που λαμβάνουν έγκριση τύπου, ενώ από τις 29 Νοεμβρίου 2027 θα επεκταθεί στο σύνολο των καινούργιων αυτοκινήτων και των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων που διατίθενται στην αγορά. Αντίθετα, τα οχήματα που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία δεν υποχρεούνται να αποκτήσουν το συγκεκριμένο σύστημα.

🇪🇺 Your next car in Europe could refuse to start over emissions faults. Under the EU's Euro 7 rules, new cars will monitor their own emissions and tell you when something needs fixing. Ignore certain warnings for too long and the software can stop your engine from restarting. The rules kick in for newly approved car models on November 29, with most new cars covered from November 2027. Your car won't shut down mid-drive, but once you park, good luck arguing with your own damn car. Source: European Commission / Writer: Daniyal November 26, 2026

Το όριο των 2.400 χιλιομέτρων και οι συνέπειες για τους οδηγούς

Πώς θα λειτουργεί, όμως, στην πράξη ο νέος μηχανισμός; Εάν ένα αυτοκίνητο παρουσιάσει δυσλειτουργία σε κάποιο εξάρτημα που σχετίζεται με τον περιορισμό των εκπομπών της εξάτμισης, ο οδηγός θα ενημερώνεται μέσω σχετικής ένδειξης στο ταμπλό ότι απαιτείται τεχνικός έλεγχος και επισκευή.

Αρχικά, το όχημα θα εξακολουθεί να κινείται χωρίς περιορισμούς. Ωστόσο, το ηλεκτρονικό σύστημα θα παρακολουθεί την απόσταση που διανύεται όσο η βλάβη παραμένει ενεργή. Εάν συμπληρωθούν περισσότερα από 2.400 χιλιόμετρα χωρίς να έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα, θα ενεργοποιείται η διαδικασία περιορισμού της δυνατότητας χρήσης του αυτοκινήτου.

Μία από τις λύσεις που επιτρέπεται να επιλέξουν οι κατασκευαστές προβλέπει την ενεργοποίηση μιας αντίστροφης μέτρησης, η οποία μπορεί να φτάνει μέχρι και τις 20 επιπλέον εκκινήσεις του κινητήρα. Μόλις ολοκληρωθεί αυτό το περιθώριο, το αυτοκίνητο δεν θα μπορεί να ξεκινήσει ξανά, ακόμη κι αν διαθέτει κανονικά καύσιμο και δεν αντιμετωπίζει άλλο μηχανικό πρόβλημα.

Διευκρινίζεται, πάντως, ότι οι αυτόματες διακοπές και επανεκκινήσεις του κινητήρα από το σύστημα start-stop, όπως συμβαίνει για παράδειγμα όταν το όχημα σταματά σε ένα φανάρι, δεν προσμετρώνται στις συγκεκριμένες εκκινήσεις.

Τι ισχύει για την ασφάλεια και την επισκευή

Αξίζει να επισημανθεί ότι η αντίστροφη μέτρηση των 20 εκκινήσεων αποτελεί μία από τις εναλλακτικές εφαρμογές που προβλέπει ο κανονισμός. Αυτό σημαίνει πως δεν είναι απαραίτητο να ακολουθούν όλοι οι κατασκευαστές ακριβώς την ίδια διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, ο οδηγός θα έχει λάβει προηγουμένως τις απαραίτητες ειδοποιήσεις για το πρόβλημα.

Παράλληλα, υπάρχει πρόβλεψη ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια κατά την οδήγηση. Το αυτοκίνητο δεν πρόκειται να ακινητοποιείται αιφνιδίως ενώ βρίσκεται στον δρόμο, καθώς θα επιτρέπεται η ολοκλήρωση της διαδρομής. Ο περιορισμός θα ενεργοποιείται όταν ο οδηγός επιχειρήσει να βάλει ξανά μπροστά τον κινητήρα.

Επομένως, για όσους αποκτήσουν αυτοκίνητο που υπάγεται στις νέες προδιαγραφές, η έγκαιρη αντιμετώπιση μιας σχετικής βλάβης θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η αναβολή μιας επίσκεψης στο συνεργείο δεν θα αποτελεί πλέον απλώς μια επιλογή που μπορεί να επιβαρύνει το όχημα, αλλά ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και στην αδυναμία επανεκκίνησής του.

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