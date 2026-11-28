Μια νέα τεχνολογία από την Ολλανδία υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τα σπίτια διαχειρίζονται τη θερμότητα, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας

Μια νέα γενιά έξυπνων παραθύρων, τα οποία προσαρμόζονται αυτόματα στις μεταβολές της θερμοκρασίας χωρίς να χρειάζονται ηλεκτρική ενέργεια ή αισθητήρες, ανέπτυξε το ολλανδικό ερευνητικό ινστιτούτο TNO. Η τεχνολογία έχει ήδη εγκατασταθεί σε πραγματικές κατοικίες και εκτιμάται ότι μπορεί να περιορίσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ενός σπιτιού κατά 5% έως 9%.

Η καινοτομία, με την ονομασία SunSmart, φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει ένα από τα βασικά μειονεκτήματα των συμβατικών παραθύρων, δηλαδή τη δυσκολία ελέγχου της θερμότητας που εισέρχεται στο εσωτερικό ενός κτιρίου μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας.

Πώς λειτουργούν τα νέα έξυπνα τζάμια

Η τεχνολογία βασίζεται σε ειδικά υλικά που μεταβάλλουν τις ιδιότητές τους ανάλογα με τη θερμοκρασία. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται θερμοχρωμία και επιτρέπει στα τζάμια να ρυθμίζουν αυτόματα την ποσότητα της ηλιακής θερμότητας που περνά στο εσωτερικό του σπιτιού. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή, τα παράθυρα επιτρέπουν σε μεγαλύτερο μέρος της ηλιακής θερμότητας να εισέλθει στον χώρο, συμβάλλοντας στη θέρμανσή του.

Αντίθετα, όταν η θερμοκρασία φτάσει περίπου τους 21 βαθμούς Κελσίου, το υλικό ενεργοποιεί την αντίστροφη λειτουργία, περιορίζοντας τη θερμότητα που περνά μέσα από το τζάμι. Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους είναι ότι δεν αλλάζουν χρώμα, διατηρώντας τη διαφάνειά τους. Παράλληλα, λειτουργούν αυτόνομα, χωρίς να απαιτούν ηλεκτρική τροφοδοσία, αισθητήρες ή πρόσθετους μηχανισμούς.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η εγκατάστασή τους θα μπορούσε να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας κατά 5% έως 9% σε σύγκριση με τα συμβατικά παράθυρα, εξασφαλίζοντας ετήσιο όφελος περίπου 500 ευρώ. Επιπλέον, ενδέχεται να περιορίσει έως και 60% τις ώρες κατά τις οποίες η θερμοκρασία στο εσωτερικό ενός κτιρίου ξεπερνά τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Βέβαια, η πραγματική απόδοση της τεχνολογίας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως οι κλιματικές συνθήκες, ο προσανατολισμός των παραθύρων και τα συστήματα θέρμανσης ή ψύξης που διαθέτει κάθε κατοικία.

Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και στις μεσογειακές χώρες;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συγκεκριμένη τεχνολογία για τις μεσογειακές χώρες, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού αποτελούν σημαντική πρόκληση για τον σχεδιασμό και την ενεργειακή απόδοση των κατοικιών. Σε πόλεις όπως η Σεβίλλη, η Ρώμη, η Νίκαια ακόμα και η Αθήνα, τα μεγάλα παράθυρα με δυτικό προσανατολισμό δέχονται έντονη ηλιακή ακτινοβολία κατά τις απογευματινές ώρες.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται η θερμοκρασία στο εσωτερικό των κτιρίων, ενισχύοντας την ανάγκη για χρήση κλιματιστικών. Σε αυτές τις συνθήκες, τα παράθυρα SunSmart θα μπορούσαν να περιορίσουν τη θερμότητα που εισέρχεται από τα τζάμια, βελτιώνοντας τη θερμική άνεση και μειώνοντας παράλληλα την ενεργειακή κατανάλωση.

Ωστόσο, παραμένει ζητούμενο το κατά πόσο η αποτελεσματικότητά τους θα διατηρηθεί σε περιοχές με θερμότερο κλίμα από εκείνο της Ολλανδίας. Το υλικό αρχίζει να αντιδρά όταν η θερμοκρασία φτάσει περίπου τους 21 βαθμούς Κελσίου, αυξάνοντας σταδιακά την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Αυτό σημαίνει ότι σε μεσογειακές περιοχές θα μπορούσε να περιορίζει την είσοδο θερμότητας για μεγάλο μέρος της καλοκαιρινής περιόδου.

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