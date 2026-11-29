Κατασκευάστηκε το 1943 στο πλαίσιο του Manhattan Project και σήμερα βρίσκεται στη διαδικασία απορρύπανσης. Ένα μικροσκοπικό ρομπότ αναλαμβάνει να επιθεωρήσει τις δυσπρόσιτες σωληνώσεις του

Το 1943, εν μέσω του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την κατασκευή μιας τεράστιας εγκατάστασης στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, με στόχο την παραγωγή πλουτωνίου για το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Περισσότερα από 80 χρόνια αργότερα, ένα μικροσκοπικό ρομπότ αναλαμβάνει να επιθεωρήσει τις παλιές, μολυσμένες σωληνώσεις της. Πρόκειται για το συγκρότημα Χάνφορντ, δίπλα στον ποταμό Κολούμπια, το οποίο αποτέλεσε σημαντικό τμήμα του Manhattan Project. Από τις εγκαταστάσεις του προήλθε πλουτώνιο που χρησιμοποιήθηκε στην ατομική βόμβα η οποία έπεσε στο Ναγκασάκι το 1945.

Σήμερα, το συγκρότημα βρίσκεται σε διαδικασία απορρύπανσης, με ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζεται στις παλιές υπόγειες σωληνώσεις που συνδέουν τις δεξαμενές ραδιενεργών αποβλήτων. Οι αγωγοί έχουν διπλά τοιχώματα, απότομες καμπές και είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επιθεωρηθούν με συμβατικό εξοπλισμό. Ορισμένοι έχουν διάμετρο μόλις πέντε εκατοστά. Η εκσκαφή για την πρόσβαση στο εσωτερικό τους θα είχε μεγάλο κόστος, χωρίς να εξασφαλίζει απαραίτητα πλήρη εικόνα της κατάστασής τους.

Το ρομπότ με τους έξι τροχούς

Τη λύση επιχειρούν να δώσουν τα Sandia National Laboratories, τα οποία ανέπτυξαν το ρομπότ SPIINE. Πρόκειται για μια μικροσκοπική συσκευή με εύκαμπτο σώμα και έξι προσαρμοζόμενους τροχούς, σχεδιασμένη να κινείται μέσα σε εξαιρετικά στενούς αγωγούς. Διαθέτει κάμερα υψηλής ανάλυσης και ρυθμιζόμενα φώτα LED, ενώ ο χειρισμός του γίνεται με χειριστήριο παιχνιδομηχανής. Μπορεί να πραγματοποιεί στροφές 90 μοιρών, ακολουθώντας τις καμπύλες των σωληνώσεων. Η κατασκευή του επιτρέπει να προσαρμόζεται στα τοιχώματα των αγωγών και να φτάνει σε σημεία όπου οι συμβατικές κάμερες επιθεώρησης δεν μπορούν να περάσουν.

Σε έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Robotics, οι ερευνητές περιγράφουν δοκιμές κατά τις οποίες το SPIINE διένυσε περισσότερα από 60 μέτρα σωληνώσεων, τόσο σε οριζόντια όσο και σε κάθετα τμήματα. Μία από τις τεχνικές δυσκολίες είναι το καλώδιο που μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια και τα δεδομένα. Όσο περισσότερες καμπές συναντά, τόσο μεγαλύτερη αντίσταση δημιουργείται κατά τη μετακίνησή του. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το σύστημα επιτρέπει τη σύνδεση πρόσθετων μηχανοκίνητων μονάδων, ώστε να κατανέμεται καλύτερα το φορτίο.

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητά του δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί στις πραγματικές συνθήκες του Χάνφορντ. Οι ερευνητές εργάζονται επίσης στην ανάπτυξη μηχανισμού καθαρισμού του θαλάμου επιθεώρησης, συστήματος ανάκτησης σε περίπτωση βλάβης και μικροσκοπικών αισθητήρων υπερήχων. Στόχος είναι να εντοπίζονται εγκαίρως σημάδια διάβρωσης και φθοράς στις σωληνώσεις, περιορίζοντας την ανάγκη έκθεσης των εργαζομένων σε επικίνδυνες συνθήκες κατά τη διαδικασία απορρύπανσης.

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