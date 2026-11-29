Ένα ζευγάρι εγκατέλειψε τη Μαλασάνια λόγω του υπερτουρισμού και μετακόμισε στη Λαβαπιές. Στο νέο του σπίτι οι εργασίες ανακαίνισης αποκάλυψαν ένα κομμάτι της ιστορίας του

Ένα διαφορετικό σπίτι στην καρδιά της Μαδρίτης ανακάλυψε ένα ζευγάρι που αποφάσισε να εγκαταλείψει τη Μαλασάνια, καθώς αισθανόταν ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση είχε αλλοιώσει τον χαρακτήρα της γειτονιάς. Χωρίς να θέλει να φύγει από το κέντρο της πόλης, επέλεξε τη Λαβαπιές, όπου βρήκε ένα διαμέρισμα 65 τετραγωνικών μέτρων σε κτίριο του 1910.

Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «La Vanguardia», η κατοικία βρίσκεται στο εσωτερικό ενός οικοδομικού τετραγώνου, πίσω από έναν κήπο που θυμίζει μικρό χωριό μέσα στην πρωτεύουσα. Την αναζήτηση, την αγορά και την ανακαίνιση ανέλαβε να υποστηρίξει η αρχιτέκτονας Paula Mena, από το αρχιτεκτονικό γραφείο Yeyé. «Η Μαλασάνια δεν είναι πια η ίδια, έχει πολύ περισσότερο κόσμο και είναι περισσότερο προσανατολισμένη στους τουρίστες. Η Λαβαπιές, αντίθετα, ανταποκρινόταν περισσότερο στην ανάγκη τους να αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια γειτονιά», εξήγησε η αρχιτέκτονας.

Η ανακαίνιση και η έκπληξη κάτω από το πάτωμα

Το διαμέρισμα, ωστόσο, χρειαζόταν εκτεταμένες αλλαγές. Η προηγούμενη διαμόρφωσή του είχε γίνει με στόχο την ενοικίαση μεμονωμένων δωματίων. Σε μόλις 65 τετραγωνικά μέτρα υπήρχαν τρία υπνοδωμάτια, δύο μπάνια, ένα πολύ μικρό σαλόνι και ένας διάδρομος που περιόριζε ακόμη περισσότερο τους διαθέσιμους χώρους. Παράλληλα, ένας μεγάλος φέρων τοίχος χώριζε την κατοικία στα δύο. Οι αρχιτέκτονες αξιοποίησαν τη συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα και σχεδίασαν μια νέα διαρρύθμιση, με δύο υπνοδωμάτια αντί για τρία και ένα μπάνιο αντί για δύο. Έτσι δημιουργήθηκε ένας ενιαίος χώρος σαλονιού, τραπεζαρίας και κουζίνας, σχεδόν 35 τετραγωνικών μέτρων, με θέα προς τον κήπο.

Η μεγαλύτερη έκπληξη, όμως, εμφανίστηκε πριν ακόμη ξεκινήσουν οι εργασίες. Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης για τη λήψη μετρήσεων, οι αρχιτέκτονες παρατήρησαν ότι το δάπεδο στην είσοδο είχε μια μικρή υψομετρική διαφορά, περίπου δύο εκατοστών. Υποψιάστηκαν ότι κάτω από την πλωτή ξύλινη επένδυση μπορεί να υπήρχαν παλαιότερα πλακάκια. Περίπου δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη των εργασιών, η αρχιτέκτονας Blanca, συνεργάτιδα της Paula Mena, μαζί με τον κατασκευαστή, σήκωσε ένα κομμάτι της επένδυσης. Από κάτω αποκαλύφθηκε το αυθεντικό υδραυλικό πλακάκι του διαμερίσματος. Το εύρημα είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τους ιδιοκτήτες, καθώς ένας από τους δύο είχε ζήσει για μεγάλο διάστημα στη Βαρκελώνη και είχε αποκτήσει ιδιαίτερη αδυναμία σε αυτού του είδους τα δάπεδα.

Οι αρχιτέκτονες αποφάσισαν να το διατηρήσουν, αναλαμβάνοντας την επιπλέον εργασία της αφαίρεσης, του καθαρισμού και της επανατοποθέτησης των πλακιδίων. «Ήταν εκεί, προστατευμένα, σαν να ήταν γραφτό», ανέφερε χαρακτηριστικά η Paula Mena. Η ανακαίνιση ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2026, με το παλιό διαμέρισμα να αποκτά νέα διαρρύθμιση και να συνδυάζει σύγχρονα στοιχεία με το αυθεντικό δάπεδο που παρέμενε κρυμμένο για χρόνια.

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