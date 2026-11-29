Μετά το τέλος μιας πενταετούς σχέσης, η συγγραφέας Louise O’Neill αποφάσισε να βγει σε περισσότερα από 100 ραντεβού μέσα σε έναν χρόνο, αλλάζοντας όσα πίστευε για τον έρωτα και τη ζωή.

Η Louise O’Neill δεν είχε φανταστεί ότι, λίγο πριν τα 40 της, θα έβγαινε σε περισσότερα από 100 πρώτα ραντεβού μέσα σε έναν χρόνο. Όταν, όμως, η πενταετής σχέση της τελείωσε, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα, η οποία την οδήγησε να επανεξετάσει τι πραγματικά ήθελε από τη ζωή της. Η Ιρλανδή συγγραφέας, η οποία σήμερα είναι 41 ετών, επέστρεψε στο πατρικό της σπίτι μετά τον χωρισμό, ενώ παράλληλα άρχισε να σκέφτεται έντονα το μέλλον, την πιθανότητα να αποκτήσει παιδιά και την πίεση που ένιωθε όσο πλησίαζε τα 40.

Όπως περιγράφει σε συνέντευξή της στην Independent, αρχικά είχε την αίσθηση ότι έπρεπε να βιαστεί, να βρει έναν σύντροφο και να προλάβει όσα θεωρούσε πως έπρεπε να έχουν συμβεί μέχρι εκείνη την ηλικία. Ωστόσο, σε κάποια στιγμή αποφάσισε να σταματήσει και να αναρωτηθεί τι ήθελε πραγματικά η ίδια. Η απάντηση ήταν πως ήθελε να διασκεδάσει.

Από το Παρίσι μέχρι τη Νέα Υόρκη, σε περισσότερα από 100 πρώτα ραντεβού

Μετά από ένα ταξίδι σε retreat ευεξίας στην Ταϊλάνδη, η O’Neill ξεκίνησε μια περίοδο κατά την οποία ταξίδεψε σε πόλεις όπως το Παρίσι, το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη και η Ρώμη, γνωρίζοντας ανθρώπους και βγαίνοντας σε περισσότερα από 100 πρώτα ραντεβού μέσα σε έναν χρόνο. Τα περισσότερα από αυτά πραγματοποιήθηκαν μέσω εφαρμογών γνωριμιών, κυρίως του Hinge, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποίησε και το Raya. Παράλληλα, συνέχιζε να εργάζεται πάνω στο μυθιστόρημά της. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου γνώρισε άνδρες ηλικίας από 27 έως 56 ετών, με διαφορετικές προσωπικότητες, επαγγέλματα και τρόπο ζωής. Κάποια ραντεβού ήταν ενδιαφέροντα, άλλα αμήχανα και ορισμένα ιδιαίτερα αξιομνημόνευτα.

Ανάμεσα στις ιστορίες που περιγράφει είναι εκείνη ενός δισεκατομμυριούχου, ο οποίος είχε εμμονή με τη μακροζωία και, μετά το πρώτο τους ραντεβού, προσφέρθηκε να εξετάσει ακίνητα στην περιοχή του West Cork, στην Ιρλανδία. Σε άλλη περίπτωση, ένας Ιρλανδός άνδρας μίλησε με ειλικρίνεια για το γεγονός ότι έχανε τον έλεγχο της ούρησης μετά από βραδιές με πολύ ποτό, ενώ ορισμένοι Γάλλοι γνωστοί της ήθελαν να της δείξουν τη θέα του Πύργου του Άιφελ. Οι εμπειρίες αυτές αποτέλεσαν μέρος του υλικού για το βιβλίο της A Bigger Life, το οποίο κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2026 και καταγράφει την περίοδο των γνωριμιών, αλλά και τη διαδικασία μέσα από την οποία η ίδια επαναπροσδιόρισε τις επιθυμίες και τις προτεραιότητές της.

«Δεν είσαι πολύ μεγάλη για να γνωρίσεις κάποιον»

Η O’Neill θέλει μέσα από το βιβλίο της να αμφισβητήσει την αντίληψη ότι οι γυναίκες μετά τα 35 ή τα 40 έχουν χάσει τις ευκαιρίες τους στον έρωτα ή ότι βρίσκονται σε μια ηλικία κατά την οποία πρέπει να συμβιβαστούν. Όπως εξηγεί, στη διάρκεια της εμπειρίας της γνώρισε ενδιαφέροντες, αξιοπρεπείς και ελκυστικούς άνδρες, ενώ διαπίστωσε ότι οι απαιτήσεις της από τις σχέσεις έγιναν υψηλότερες. Δεν αντιμετώπιζε πλέον την αναζήτηση συντρόφου ως κάτι που έπρεπε οπωσδήποτε να πετύχει, αλλά ως μια εμπειρία που μπορούσε να απολαμβάνει χωρίς να εξαρτάται από το αποτέλεσμα.

Παράλληλα, αναφέρεται στην πίεση που δέχονται οι γυναίκες μέσα από συζητήσεις γύρω από το βιολογικό ρολόι, τη γονιμότητα και την ηλικία, υποστηρίζοντας ότι συχνά καλλιεργείται η αίσθηση πως ο χρόνος τελειώνει και πως πρέπει να βιαστούν να δημιουργήσουν μια σχέση. Δεν αρνείται την ύπαρξη του σεξισμού, της μισογυνίας ή της κουλτούρας της σεξουαλικής βίας, αλλά επιδιώκει να δώσει μια διαφορετική οπτική, μέσα από την οποία η ζωή μιας γυναίκας δεν καθορίζεται αποκλειστικά από το αν θα βρει σύντροφο. Η εμπειρία των 100 ραντεβού, όπως περιγράφει, δεν ήταν μια προσπάθεια να βρει οπωσδήποτε τον κατάλληλο άνθρωπο, αλλά να ανακτήσει την αυτονομία της, να εξερευνήσει τις επιθυμίες της και να δημιουργήσει μια ζωή που θα την ικανοποιούσε ανεξάρτητα από το αν θα βρισκόταν σε σχέση.

Όταν τελικά έφτασε στα 40 της, έλαβε ένα γράμμα από μια ξαδέλφη της που ήταν 17 χρόνια νεότερη. Η στιγμή αυτή την έκανε να σκεφτεί ακόμη περισσότερο το πώς θα ήθελε να μιλά στις νεότερες γυναίκες για την ηλικία, τις σχέσεις και τις επιλογές τους, δείχνοντας ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι να μεγαλώνει κανείς και να ζει μια γεμάτη ζωή. Το ζητούμενο, όπως προκύπτει από την εμπειρία της, δεν ήταν να βρει έναν σύντροφο πριν από τα 40, αλλά να σταματήσει να θεωρεί ότι η ζωή της εξαρτάται από αυτό.

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