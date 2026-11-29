Φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής άφησε σημαντικό αποτύπωμα στον ελληνικό εκδοτικό χώρο – Η ανακοίνωση των παιδιών του.

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο Στέφανος Πατάκης, φιλόλογος, συγγραφέας, μεταφραστής και ιδρυτής των Εκδόσεων Πατάκη, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στο βιβλίο και την ελληνική γλώσσα. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησαν τα παιδιά του με ανάρτηση στη σελίδα των εκδόσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Στέφανος Πατάκης γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1939 στην Καλλιθέα. Ο πατέρας του είχε ουγγρική καταγωγή και η μητέρα του καταγόταν από το Αίγιο. Ήταν το μικρότερο από τα πέντε παιδιά της οικογένειας και μεγάλωσε κατά τη διάρκεια της Κατοχής και των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στη LiFO και τον Γιάννη Πανταζόπουλο, για τη στήλη «Οι Αθηναίοι», είχε μιλήσει για τα προβλήματα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και τη σημασία της παιδείας. «Το πρόβλημα της εκπαίδευσης στη χώρα μας ξεκινάει από το γεγονός ότι δεν στρέφουμε την προσοχή μας εκεί που πρέπει. Η παιδεία είναι κοινωνικό θέμα. Δεν προχωράει ούτε με νόμους ούτε με προγράμματα συνταγμένα σε κάποια γραφεία. Δηλαδή χρειάζεται η κοινωνία, ο εκπαιδευτικός, ο γονέας, ο μαθητής, το υπόλοιπο περιβάλλον και τελικά ο πολιτικός να συνειδητοποιήσουν την αξία της εκπαίδευσης», είχε δηλώσει.

Η ανακοίνωση των παιδιών του

Τα παιδιά του αποχαιρέτησαν τον πατέρα τους με μια συγκινητική ανάρτηση, στην οποία περιέγραψαν τις τελευταίες στιγμές του:

«Σάββατο απόγευμα, μετά τις 7μμ, ο πατέρας μας επέστρεψε από το γραφείο στο σπίτι. Όπως πάντα, ανέβαινε τη σκάλα με τα πόδια. Παρ' όλο που το καλοκαίρι πέρασε μια γερή δοκιμασία η υγεία του, την αντιμετώπισε παλικαρίσια και συνήλθε γρήγορα. Σήμερα παραπάτησε κι αυτό ήταν. Το λεξικό του πενθεί, όπως εμείς και η μητέρα μας και τα εγγόνια του. Και όλοι οι συνεργάτες και συνοδοιπόροι τόσων χρόνων. Είμαστε πολλοί και είμαστε συντετριμμένοι. Καλή ανάπαυση στο φως, μπαμπά. Άννα, Έλενα, Αλέξανδρος».