Το 2026 ήταν μια δύσκολη χρονιά για την οικογένεια του «Μόνος στο σπίτι», καθώς τρεις αγαπημένοι ηθοποιοί της σειράς έφυγαν από τη ζωή, αφήνοντας το δικό τους αποτύπωμα.

Ένα νέο κεφάλαιο ετοιμάζεται να προστεθεί σε μία από τις πιο αγαπημένες χριστουγεννιάτικες κινηματογραφικές σειρές. Ο Μακόλεϊ Κάλκιν αναμένεται να επιστρέψει στον ρόλο του Κέβιν ΜακΚάλιστερ, περισσότερα από 30 χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση στις δύο πρώτες ταινίες «Μόνος στο σπίτι».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου, η Disney αναπτύσσει μια νέα συνέχεια της σειράς, με τους Σεθ Ρόγκεν και Έβαν Γκόλντμπεργκ να αναλαμβάνουν το σενάριο και την παραγωγή μέσω της εταιρείας τους Point Grey. Ο Κάλκιν συμμετέχει επίσης στη διαμόρφωση της ιστορίας, ενώ το πρότζεκτ βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης.

Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την υπόθεση, τους υπόλοιπους ηθοποιούς ή την ημερομηνία κυκλοφορίας. Η Disney, από την πλευρά της, δεν έχει σχολιάσει επίσημα τις πληροφορίες.

Οι τρεις απώλειες του 2026

Η είδηση για τη νέα ταινία έρχεται σε μια χρονιά κατά την οποία το κινηματογραφικό σύμπαν του «Μόνος στο σπίτι» έχασε τρεις από τους γνωστούς ηθοποιούς του.

Η Κάθριν Ο'Χάρα, που ενσάρκωσε την Κέιτ ΜακΚάλιστερ, τη μητέρα του Κέβιν στις δύο πρώτες ταινίες, πέθανε στις 30 Ιανουαρίου 2026, σε ηλικία 71 ετών, έπειτα από σύντομη ασθένεια. Η σχέση της με τον Κάλκιν στην οθόνη αποτέλεσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία των ταινιών.

Ο ηθοποιός την αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση, γράφοντας: «Μαμά. Νόμιζα ότι είχαμε ακόμα χρόνο. Ήθελα κι άλλο. Ήθελα να καθίσω σε μια καρέκλα δίπλα σου. Σε άκουσα, αλλά είχα τόσα πολλά ακόμα να σου πω. Σ' αγαπώ. Θα τα πούμε ξανά».

Τον Ιούλιο του ίδιου έτους πέθανε, σε ηλικία 81 ετών, η Μπρέντα Φρίκερ, η οποία υποδύθηκε τη μυστηριώδη γυναίκα με τα περιστέρια στο «Μόνος στο σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη». Η Ιρλανδή ηθοποιός είχε κερδίσει Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «My Left Foot».

Τον Αύγουστο έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 80 ετών, ο Τιμ Κάρι, γνωστός στους φίλους της σειράς ως ο κύριος Χέκτορ, ο υπάλληλος του ξενοδοχείου Plaza στη δεύτερη ταινία. Ο Κάρι είχε επίσης ξεχωρίσει για τους ρόλους του στα «The Rocky Horror Picture Show» και «It».

Οι υπόλοιποι ηθοποιοί που δεν βρίσκονται πια στη ζωή

Από τις παλαιότερες απώλειες της σειράς ξεχωρίζει ο Τζον Χερντ, ο οποίος υποδύθηκε τον Πίτερ ΜακΚάλιστερ, πατέρα του Κέβιν. Πέθανε το 2017, σε ηλικία 71 ετών.

Ο Τζον Κάντι, που εμφανίστηκε στην πρώτη ταινία ως ο μουσικός Γκας Πολίνσκι, πέθανε το 1994, σε ηλικία 43 ετών. Η σύντομη εμφάνισή του στην ταινία παραμένει χαρακτηριστική, ενώ μεγάλο μέρος των διαλόγων του είχε αυτοσχεδιαστεί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Ο Ρόμπερτς Μπλόσομ, που ενσάρκωσε τον ηλικιωμένο γείτονα του Κέβιν, τον κύριο Μάρλεϊ, πέθανε το 2011, σε ηλικία 87 ετών. Η Μπίλι Μπερντ, η οποία υποδύθηκε την Άιριν στο αεροδρόμιο, έφυγε από τη ζωή το 2002, σε ηλικία 96 ετών. Τέλος, ο Μπιλ Έργουιν, που έπαιξε τον σύζυγό της, Εντ, πέθανε το 2010, επίσης σε ηλικία 96 ετών.

Στη λίστα των ηθοποιών που έχουν φύγει από τη ζωή περιλαμβάνεται ακόμη ο Ραλφ Φούντι, ο οποίος υποδύθηκε τον γκάνγκστερ Τζόνι στην πρώτη ταινία. Σε εκείνον αποδίδονται δύο από τις πιο χαρακτηριστικές ατάκες της σειράς: «Keep the change, you filthy animal!» και «Merry Christmas, you filthy animal!».