Νέα δεδομένα στις κηδείες φέρνει η υπό εξέταση μεταρρύθμιση στη Μαδρίτη, η οποία θα επιτρέπει διαφορετικές πρακτικές ταφής υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Μια σημαντική αλλαγή στους κανόνες ταφής σχεδιάζει η Περιφέρεια της Μαδρίτης στην Ισπανία, προωθώντας την τροποποίηση του κανονισμού για την υγειονομική διαχείριση των νεκρών. Η νέα ρύθμιση προβλέπει τη δυνατότητα ενταφιασμού χωρίς φέρετρο για θρησκευτικούς λόγους, διευκολύνοντας την εφαρμογή διαφορετικών ταφικών παραδόσεων.

Ωστόσο, η τελική απόφαση για το αν θα επιτρέπεται η συγκεκριμένη πρακτική θα ανήκει στα νεκροταφεία, δημόσια και ιδιωτικά, τα οποία θα μπορούν να επιλέγουν εάν θα την αποδέχονται. Μέχρι σήμερα, η ισχύουσα νομοθεσία του 1997 επέβαλλε τη χρήση φέρετρου σε όλες τις ταφές, επικαλούμενη λόγους δημόσιας υγείας και την ανάγκη αποφυγής άμεσης επαφής της σορού με το έδαφος.

Τι αλλάζει για τις θρησκευτικές ταφές

Με τη νέα πρόταση, η χρήση φέρετρου θα εξακολουθεί να αποτελεί τον γενικό κανόνα, ωστόσο θα προβλέπονται εξαιρέσεις για λόγους θρησκευτικών πεποιθήσεων. Μάλιστα, όσοι ζητούν να ενταφιαστούν χωρίς φέρετρο δεν θα είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις τους. Η εξαίρεση δεν θα ισχύει σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν υγειονομικοί ή ραδιολογικοί κίνδυνοι.

Η σχετική μεταρρύθμιση βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και εκτιμάται ότι θα μπορούσε να εγκριθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Μεγάλο όφελος αναμένεται να έχει η μουσουλμανική κοινότητα της Μαδρίτης, η οποία αριθμεί περίπου 300.000 ανθρώπους. Σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση, η σορός τοποθετείται απευθείας στο έδαφος, τυλιγμένη σε λευκό σάβανο, με το πρόσωπο στραμμένο προς τη Μέκκα, αφού προηγηθεί το τελετουργικό πλύσιμο και η συλλογική προσευχή.

Μέχρι σήμερα, η έλλειψη κατάλληλων χώρων είχε αναγκάσει πολλές οικογένειες να μεταφέρουν τις σορούς συγγενών τους σε άλλες ισπανικές περιφέρειες ή ακόμη και στο εξωτερικό. Το πρόβλημα εντάθηκε από το 2022, όταν εξαντλήθηκαν οι διαθέσιμες θέσεις στο νεκροταφείο του Griñón, το μοναδικό στην περιοχή που εξυπηρετούσε τέτοιου είδους ταφές.

Νέος χώρος ταφής στο Καραμπαντσέ

Παράλληλα με τη νομοθετική αλλαγή, ο δήμος της Μαδρίτης έχει προχωρήσει στον σχεδιασμό ειδικού χώρου ταφής στο νεκροταφείο του Καραμπαντσέλ, έπειτα από πολυετή αιτήματα της μουσουλμανικής κοινότητας. Το έργο προβλέπει αρχικά τη δημιουργία 150 θέσεων, με δυνατότητα επέκτασης στις 1.150, ανάλογα με τις ανάγκες.

Σε δεύτερη φάση, η συνολική χωρητικότητα θα μπορούσε να φτάσει τις 2.350 θέσεις. Παρότι το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε πρόσφατα την κατασκευή, δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία για τη λειτουργία του νέου χώρου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ