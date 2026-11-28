Ρωσικό διαβατήριο από τα χέρια του Πούτιν, μια τελεσίδικη καταδίκη και μια δίκη για βιασμό που έρχεται. Πώς ο μεγαλύτερος εν ζωή ηθοποιός της Γαλλίας έγινε ανεπιθύμητος.

Ήταν ο Συρανό ντε Μπερζεράκ, ο Οβελίξ, ο διασημότερος εν ζωή Γάλλος ηθοποιός της εποχής του. Μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023, ο Εμανουέλ Μακρόν έλεγε δημόσια ότι «κάνει τη Γαλλία περήφανη». Σήμερα, ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ οδηγείται σε δίκη για σεξουαλικές επιθέσεις. Η κατάρρευση της καριέρας του ήρθε μέσα σε μόλις λίγα χρόνια.

Γεννήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου του 1948, στο Σατωρού της κεντρικής Γαλλίας. Μεγάλωσε με τα πέντε αδέρφια του σε ένα δυάρι, σε μια φτωχή, εργατική οικογένεια που τα έβγαζε πέρα με δυσκολία. Ο πατέρας του ήταν λαμαρινάς και αναλφάβητος. Όταν μπήκε στην εφηβεία, έβγαζε τα προς το ζην με μικροκλοπές και με λαθρεμπόριο τσιγάρων και ποτών, κυρίως με τους Αμερικανούς στρατιώτες της βάσης που βρισκόταν κοντά.

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