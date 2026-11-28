Ασυνήθιστη επίσκεψη δέχθηκαν αστυνομικοί στη βόρεια Γερμανία, όταν ένας άνδρας εμφανίστηκε στο τμήμα φορώντας μόνο μια σακούλα γύρω από το σώμα του.

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα στη Λίμπεκ της βόρειας Γερμανίας, όταν ένας τουρίστας εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα της πόλης σχεδόν γυμνός, έχοντας καλύψει το κάτω μέρος του σώματός του με μια σακούλα για ψώνια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας εξήγησε στους αστυνομικούς ότι είχε βγει για λίγο από το δωμάτιο του ξενοδοχείου του, προκειμένου να ελέγξει το αυτοκίνητό του, χωρίς να φορέσει τα ρούχα του.

Ωστόσο, όταν προσπάθησε να επιστρέψει στο δωμάτιό του, διαπίστωσε ότι είχε ξεχάσει την κάρτα-κλειδί. Παράλληλα, η ρεσεψιόν του ξενοδοχείου ήταν εκείνη την ώρα χωρίς προσωπικό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξασφαλίσει την είσοδό του.

Η λύση που βρήκε για να καλυφθεί

Μη έχοντας άλλη επιλογή, ο άνδρας αποφάσισε να απευθυνθεί στην αστυνομία για βοήθεια. Στη διαδρομή, μάλιστα, βρήκε μια σακούλα για ψώνια, την οποία χρησιμοποίησε για να καλύψει τα γεννητικά του όργανα, καθώς κυκλοφορούσε χωρίς ρούχα.

Οι αστυνομικοί που τον υποδέχθηκαν του έδωσαν μια προστατευτική στολή από την υπηρεσία εγκληματολογικών ερευνών, καθώς και τσάι, προκειμένου να τον βοηθήσουν. Ο τουρίστας αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα νωρίς το πρωί, όταν πλέον η ρεσεψιόν του ξενοδοχείου είχε ανοίξει και μπορούσε να επιστρέψει στο δωμάτιό του.

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