Η τετράποδη διασώστρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έλαβε διεθνή πιστοποίηση από την FCI και κατέκτησε την πρώτη θέση στην πρώτη αγωνιστική συμμετοχή της στη Ρουμανία

Μια σημαντική διεθνή διάκριση για την Ελλάδα πέτυχε η Ήρα, ο σκύλος διασώστης της Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης (Κ9) του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η Ήρα αποτελεί πλέον τον πρώτο και μοναδικό πιστοποιημένο σκύλο διάσωσης στην Ελλάδα, έχοντας λάβει επίσημη αναγνώριση από την Παγκόσμια Επιτροπή Σκύλων Διάσωσης της Διεθνούς Κυνολογικής Ομοσπονδίας (FCI World Rescue Dogs Commission).

Η διάκριση αυτή συνοδεύτηκε από μια ακόμη επιτυχία, καθώς η τετράποδη διασώστρια πραγματοποίησε το διεθνές αγωνιστικό της ντεμπούτο στη Ρουμανία, στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2026, κατακτώντας την πρώτη θέση στην κατηγορία των πρωτοεμφανιζόμενων σκύλων.

Η διάκριση της Ήρας στη Ρουμανία

Στην πρώτη συμμετοχή της σε εθνική διοργάνωση της Ρουμανίας, η Ήρα ξεχώρισε στις απαιτητικές δοκιμασίες έρευνας ανοιχτού πεδίου και υπακοής. Με ταχύτητα, ακρίβεια και συγκέντρωση, αλλά και άριστη συνεργασία με τον χειριστή της, Γιάννη Ζώτο, απέδειξε το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και προετοιμασίας της, κατακτώντας την κορυφή της κατηγορίας της. Η επιτυχία της αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, καθώς αποτελεί αναγνώριση της προσπάθειας που καταβάλλεται για την εκπαίδευση και την αξιοποίηση ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Η επίσημη αναγνώριση της Ήρας από την Παγκόσμια Επιτροπή Σκύλων Διάσωσης της FCI αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την κυνοφιλική ομάδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η Ήρα είναι σκύλος διασώστης και ναυαγοσώστης, με εξειδικευμένη εκπαίδευση για την υποστήριξη επιχειρήσεων διάσωσης. Η πιστοποίησή της την καθιστά την πρώτη και μοναδική στην Ελλάδα με τη συγκεκριμένη διεθνή αναγνώριση. Η τετράποδη διασώστρια συνδυάζει πλέον μια σημαντική διεθνή πιστοποίηση με την πρώτη θέση σε αγωνιστική διοργάνωση εκτός Ελλάδας, εκπροσωπώντας τη χώρα σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό τομέα.

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