Λόγω της κακοκαιρίας «Άργος», δήμοι της χώρας αναστέλλουν τη λειτουργία των σχολείων ή αλλάζουν το ωράριο έναρξης των μαθημάτων αύριο, Δευτέρα (30/11).

Με φόντο την κακοκαιρία «Άργος», αρκετοί δήμοι της χώρας προχωρούν για αύριο, Δευτέρα (30/11), είτε στην αναστολή λειτουργίας των σχολείων είτε στην αλλαγή της ώρας έναρξης των μαθημάτων.

Κλειστά σχολεία στη Φλώρινα, στο Αμύνταιο και στα Κύθηρα

Στον Δήμο Φλώρινας, με απόφαση της δημοτικής αρχής, θα παραμείνουν κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, δηλαδή των χιονοπτώσεων και των χαμηλών θερμοκρασιών. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Αντίστοιχη απόφαση πήρε και ο Δήμος Αμυνταίου, όπου δεν θα γίνουν μαθήματα στα σχολεία καμίας βαθμίδας, ενώ και εκεί οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Και ο Δήμος Κυθήρων ανακοίνωσε πως τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν: «Για την προστασία της μαθητικής κοινότητας από τα εξαιρετικά έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν το νησί και τα οποία σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες, ανακοίνωσε ότι οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και ο Παιδικός Σταθμός, δεν θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα».

Που θα πραγματοποιηθούν αλλαγές στο ωράριο έναρξης

Στον Δήμο Πρεσπών, τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν μία ώρα αργότερα, λόγω των καιρικών συνθηκών.

Την ίδια ώρα, ο Δήμος Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας ανακοίνωσε ότι αύριο, Δευτέρα, οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων και οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου θα ανοίξουν στις 09:30 το πρωί. «Η απόφαση λαμβάνεται με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των παιδιών και του εκπαιδευτικού προσωπικού» αναφέρει η ανακοίνωση του δημάρχου, Ιωάννη Σταθά.

Τι ισχύει στην Αττική

Παρά τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους που επηρέασαν την Αττική την Κυριακή, το επικαιροποιημένο δελτίο για τη Δευτέρα δεν περιλαμβάνει αντίστοιχη προειδοποίηση για έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για αναστολή λειτουργίας των σχολείων στην Αττική.

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