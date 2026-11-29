Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Ταϋγέτου, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ. Το σημείωμα που άφησε ο οδηγός στο παρμπρίζ

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον Γέρακα, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε σε μεγάλο άνοιγμα που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα της οδού Ταϋγέτου.

Στην ευρύτερη περιοχή εκτελούνται έργα κατασκευής δικτύου αποχέτευσης από την ΕΥΔΑΠ. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το άνοιγμα προκλήθηκε από τις εργασίες ή αν οφείλεται σε καθίζηση του δρόμου.

Μετά το περιστατικό, ο οδηγός άφησε ένα σημείωμα στο παρμπρίζ του οχήματος, προκειμένου να ενημερώσει για όσα συνέβησαν και να αποφύγει ενδεχόμενες παρεξηγήσεις με τις αρχές.