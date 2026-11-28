Σε άμεσες διαπραγματεύσεις κάλεσε τον Νετανιάχου ο Άιζενκοτ, μετά την πρόταση του απερχόμενου πρωθυπουργού για εναλλαγή στην ηγεσία της κυβέρνησης του Ισραήλ.

Σε άμεσες διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας κάλεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ο εντολοδόχος πρωθυπουργός του Ισραήλ, Γκάντι Άιζενκοτ, μετά την πρόταση του απερχόμενου πρωθυπουργού να αναλάβει ο ίδιος πρώτος την ηγεσία της κυβέρνησης, στο πλαίσιο συμφωνίας για εναλλαγή στην εξουσία.

Ο Άιζενκοτ απηύθυνε πρόσκληση στον Νετανιάχου και την πολιτική του ομάδα να συναντηθούν το βράδυ του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Dan Accadia στη Χερζλίγια, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει πραγματική πρόθεση για τη συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας. Σε ανακοίνωσή του, ο εντολοδόχος πρωθυπουργός ανέφερε ότι είναι έτοιμος να εξετάσει μέσα στις επόμενες 24 ώρες πόσο σοβαρή είναι η πρόθεση του Λικούντ να προχωρήσει σε συμφωνία για κυβέρνηση ενότητας, καλώντας την πλευρά Νετανιάχου σε ουσιαστικές και ταχύρρυθμες διαπραγματεύσεις.

Η πρόσκληση ήρθε μετά τη δήλωση του Νετανιάχου ότι είναι διατεθειμένος να παραμερίσει την αρχή σύμφωνα με την οποία την πρωθυπουργία αναλαμβάνει ο επικεφαλής του κόμματος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές. Επικαλούμενος τις υπαρξιακές απειλές που αντιμετωπίζει το Ισραήλ, ο απερχόμενος πρωθυπουργός εμφανίστηκε έτοιμος να δεχθεί να αναλάβει πρώτος τα καθήκοντα του πρωθυπουργού ο Άιζενκοτ, εφόσον συμφωνηθεί ένα σύστημα εκ περιτροπής ηγεσίας στο πλαίσιο κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Οι επιλογές του Άιζενκοτ και το πολιτικό παρασκήνιο

Μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, ανέθεσε στον Άιζενκοτ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, καθώς κανένα κόμμα δεν εξασφάλισε απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ο εντολοδόχος πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί να ανακοινώσει το υπουργικό του συμβούλιο έως τις 6 Δεκεμβρίου.

Για την εξασφάλιση των 61 εδρών που απαιτούνται στην Κνεσέτ, το μπλοκ του εξετάζει διαφορετικές επιλογές, μεταξύ των οποίων η συνεργασία με υπερορθόδοξα κόμματα, η προσέγγιση αραβικών πολιτικών σχηματισμών ή η συμφωνία για κυβέρνηση εθνικής ενότητας με το Λικούντ του Νετανιάχου. Η τελευταία επιλογή φαίνεται να υποστηρίζεται από τον απερχόμενο πρωθυπουργό, ο οποίος επιδιώκει να διατηρήσει πολιτικό ρόλο, παρουσιάζοντας την παραμονή του στην εξουσία ως αναγκαία για την ασφάλεια του Ισραήλ.

Μια συμφωνία για κυβέρνηση ενότητας θα μπορούσε, παράλληλα, να του προσφέρει μεγαλύτερη πολιτική ευελιξία, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες διαφθοράς και συνεχίζει να αντιτίθεται στη σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής διερεύνησης των αποτυχιών ασφαλείας που προηγήθηκαν της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Άιζενκοτ, πάντως, δεν έχει απαντήσει άμεσα στην πρόταση, ενώ στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να μοιραστεί την εξουσία με τον πολιτικό του αντίπαλο. Τον έχει κατηγορήσει επανειλημμένα για προσωπική ευθύνη για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι αγνόησε προειδοποιήσεις από υπηρεσίες ασφαλείας και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Άιζενκοτ είχε προειδοποιήσει ότι, εάν οι διαπραγματεύσεις δεν προχωρήσουν, θα σχηματίσει μια μειοψηφική κυβέρνηση εθνικής έκτακτης ανάγκης, την οποία στη συνέχεια θα επιδιώξει να διευρύνει. Οι κυβερνητικές διαπραγματεύσεις μετά τις εκλογές στο Ισραήλ συχνά διαρκούν μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ στο παρελθόν η χώρα έχει εφαρμόσει και μοντέλα διακυβέρνησης με δύο πρωθυπουργούς που εναλλάσσονται στην ηγεσία.

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