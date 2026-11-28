Ο λόγος για το νοσοκομείο Hospital del Mar, το οποίο είναι χτισμένο πάνω σε μία μεγάλη παραλία και έχει μια πανέμορφη θέα στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Ένα νοσοκομείο στη Βαρκελώνη προσπαθεί να δώσει δύναμη και κουράγιο στους ασθενείς που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ, βγάζοντας τους από τους θαλάμους και πηγαίνοντας τους μία βόλτα μέχρι την θάλασσα που βρίσκεται ακριβώς απέναντι.

Ο λόγος για το νοσοκομείο Hospital del Mar, το οποίο είναι χτισμένο πάνω σε μία μεγάλη παραλία και έχει μια πανέμορφη θέα στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Η πρακτική, η οποία ξεκίνησε από την περίοδο της πανδημίας, φαίνεται να έχει μεγάλη επίδραση στους ασθενείς, καθώς οι γιατροί και οι νοσηλευτές τους θέλουν να τους ανεβάσουν το ηθικό και να τους θυμίσουν τι τους περιμένει εκεί έξω μόλις αναρρώσουν.

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