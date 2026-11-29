«Delta 1972, κάνε go-around! Delta 1972, κάνε go-around! Έχουμε ισχυρό σεισμό», ακούγεται να λέει ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στον πιλότο της πτήσης 1972 της Delta Airlines

Ένα αεροσκάφος που πραγματοποιούσε προσγείωση σε αεροδρόμιο στο Λος Άντζελες την στιγμή που σημειώθηκε ο ισχυρός σεισμός 5 Ρίχτερ στα ανοιχτά των ακτών της Νότιας Καλιφόρνιας το Σάββατο, αναγκάστηκε να ακυρώσει την διαδικασία, αφού ελεγκτές της εναέριας κυκλοφορίας ενημέρωσαν τον πιλότο για την δόνηση.

Ηχητικό που έχει δει το φως της δημοσιότητας κατέγραψε την στιγμή που ένας ελεγκτής της εναέριας κυκλοφορίας έδινε επανειλημμένα εντολή στους πιλότους της πτήσης 1972 της Delta Airlines να επαναλάβει την προσέγγιση, δηλαδή να πραγματοποιήσει go-around, αφού ένιωσε ισχυρούς κραδασμούς.

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