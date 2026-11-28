Η έκθεση της UN-Habitat για τη στεγαστική κρίση αποτυπώνει τις παγκόσμιες διαστάσεις του προβλήματος και αναδεικνύει την ασφυκτική στεγαστική επιβάρυνση στην Ελλάδα.

Το στεγαστικό ζήτημα δεν αποτελεί ένα θέμα δευτερεύουσας σημασίας, αλλά ένα φαινόμενο με παγκόσμια χαρακτηριστικά το οποίο είναι ζωτικό για την επιβίωση των ανθρώπων. Βαρκελώνη, Λισαβόνα, Βερολίνο, αλλά και πόλεις εκτός της Ευρώπης είναι αντιμέτωπες με το κρίσιμο αυτό ζήτημα, το οποίο εξετάζει αναλυτικά η έκθεση του World Cities Report 2026 της UN-Habitat, με τίτλο «The Global Housing Crisis: Pathways to Action».

Ενδιαφέρον και σημαντικό δεδομένο που παραδίδει η έκθεση είναι πως δεν αντιμετωπίζει την στεγαστική ως ένα «αυτόνομο» φαινόμενο, αλλά το συνδέει με τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, αλλά και με τις τάσεις της αγοράς. Πλέον η στέγη γίνεται χρηματιστηριακό προϊόν και δεν αντιμετωπίζεται ως αγαθό που όλοι και όλες ανεξαιρέτως πρέπει να έχουν πρόσβαση.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr