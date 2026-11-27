Στις 12:00 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η τελετή αποχαιρετισμού του σπουδαίου δημοσιογράφου στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας

Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η τελετή αποχαιρετισμού του Αντώνη Πανούτσου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ, η τελετή θα γίνει στις 12:00 στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Η δημοσιογραφική οικογένεια αποχαιρετά έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τον χώρο για σχεδόν έξι δεκαετίες, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην ελληνική αθλητική δημοσιογραφία και στα Μέσα Ενημέρωσης.

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