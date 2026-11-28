Φοιτήτρια βιολογίας στην ανατολική ακτή της Βιρτζίνια αναζητούσε δόντια καρχαρία σε μια παραλία, αλλά εντόπισε μια λίθινη αιχμή δόρατος ηλικίας 3.000 έως 4.500 ετών.

Η Μπρούκλιν Ρολφ είχε μόλις λίγα λεπτά στη διάθεσή της για να εξερευνήσει το νησί κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής εκδρομής. Ως φοιτήτρια βιολογίας, είχε μεταβεί μαζί με τους συμφοιτητές και τους καθηγητές της στο Κέντρο Παράκτιων Ερευνών Anheuser-Busch, στην ανατολική ακτή της Βιρτζίνια.

Την τελευταία ημέρα μιας τετραήμερης εκδρομής, οι φοιτητές δεν ήξεραν καν αν θα μπορούσαν να βγάλουν τα σκάφη τους στη θάλασσα. Η κακοκαιρία δεν εγγυόταν ότι θα μπορούσαν να βγουν για εξερεύνηση. Η Ρολφ, στα σαράντα λεπτά που επέτρεψαν οι παλίρροιες και τα ρεύματα, αφοσιώθηκε στην αναζήτηση δοντιών καρχαρία.

Σε αυτό το διάστημα, ωστόσο, έπεσε πάνω σε κάτι πολύ διαφορετικό: μια λίθινη αιχμή δόρατος, μήκους περίπου 15 εκατοστών και ηλικίας μεταξύ 3.000 και 4.500 ετών: «Βρίσκομαι εδώ και ψάχνω δόντια καρχαρία, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά κοχύλια, και σκέφτομαι: "Πιστεύω ότι αυτό θα ήταν ένα καλό μέρος για να βρω δόντια καρχαρία"», ανέφερε η νεαρή πριν από το εντυπωσιακό και απροσδόκητο εύρημα.

Μόλις εστίασε τον στόχο της, άρχισε να ψάχνει αιχμηρά αντικείμενα στο νερό δίπλα σε έναν κολπίσκο. Η παλίρροια ανέβαινε γρήγορα και, αν δεν βιαζόταν, το αντικείμενο θα θαβόταν κάτω από το νερό. Την έπιασε με το χέρι της και έτρεξε να ειδοποιήσει τους καθηγητές της, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να κρύψουν την έκπληξή τους: «Ήταν ενθουσιασμένοι, νομίζω πιο χαρούμενοι κι από εμένα», δηλώνει στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Mary Baldwin.

Αιχμή δόρατος Lehigh/Koens-Crispin

«Χωρίς αμφιβολία, είναι εντυπωσιακό να βλέπεις και να αγγίζεις κάτι που φτιάχτηκε από ανθρώπινα χέρια πριν από χιλιάδες χρόνια. Η Μπρούκλιν ήταν πιθανότατα ο πρώτος άνθρωπος που το είδε και το άγγιξε σε όλο αυτό το διάστημα», προσθέτει ο dr. Πολ Κάλο, ένας από τους καθηγητές βιολογίας της φοιτήτριας.

Καθώς επρόκειτο για νησί που αποτελεί μέρος προστατευόμενης φυσικής περιοχής, ιδιοκτησίας του Τμήματος Διατήρησης και Αναψυχής της Βιρτζίνια, η νεαρή δεν μπόρεσε να κρατήσει το εύρημά της, το οποίο παραδόθηκε στα χέρια ειδικών.

Έτσι, έπειτα από αίτημα του τοπικού αρχαιολόγου, η αιχμή δόρατος μεταφέρθηκε στο Τμήμα Υδάτινων Πόρων της Βιρτζίνια για περαιτέρω μελέτη. Μετά την ανάλυσή της, οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για αιχμή δόρατος Lehigh/Koens-Crispin (έναν τύπο προϊστορικού λίθινου εργαλείου που κατασκευαζόταν από αυτόχθονες λαούς της ανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών).