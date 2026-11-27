Ομάδα της Anthropic, με τη βοήθεια του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Claude, παρουσίασε απόδειξη για την υπόθεση Ρίμαν, ένα μαθηματικό πρόβλημα 167 ετών.

Η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες μαθηματικές προόδους των τελευταίων ετών. Ομάδα της Anthropic, με τη βοήθεια του μοντέλου της Claude, παρουσίασε μια απόδειξη της υπόθεσης Ρίμαν, ενός προβλήματος που παραμένει άλυτο εδώ και 167 χρόνια και του οποίου το έπαθλο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο ευρώ. Η απόδειξη έχει ήδη περάσει τις τυπικές μαθηματικές επαληθεύσεις, αν και χρειάζεται ακόμη την αναγνώριση της επιστημονικής κοινότητας.

Η λύση μέσα σε... 17 εκατομμύρια γραμμές κώδικα

Ο μαθηματικός Λεβέντ Αλπέγκε ανέπτυξε μια απόδειξη που καταλαμβάνει 17 εκατομμύρια γραμμές κώδικα στη Lean, μια γλώσσα εξειδικευμένη στην επαλήθευση μαθηματικών συλλογισμών.

Στις 21 Νοεμβρίου, οι κοινότητες των Lean και Mathlib επιβεβαίωσαν ότι το πρόγραμμα αποδεικνύει σωστά την τυποποιημένη διατύπωση. Ωστόσο, οι δημιουργοί της πρέπει ακόμη να εξηγήσουν και να απλοποιήσουν τη διαδικασία, ώστε να μπορέσουν να την κατανοήσουν και άλλοι ειδικοί.

Αυτή η υπόθεση που διατυπώθηκε το 1859 από τον Μπέρνχαρντ Ρίμαν σχετίζεται με την κατανομή των πρώτων αριθμών. Αν και έχουν ελεγχθεί τα πρώτα 10 τρισεκατομμύρια μηδενικά της συνάρτησης ζήτα χωρίς να βρεθούν εξαιρέσεις, η απόδειξη ότι όλα πληρούν την ίδια συνθήκη παραμένει μία από τις μεγάλες προκλήσεις των μαθηματικών.

Η πρόταση πρέπει ακόμη να πληροί αρκετές προϋποθέσεις του Ινστιτούτου Clay για να διεκδικήσει το έπαθλο. Πρέπει να δημοσιευθεί κατάλληλα, να περάσουν τουλάχιστον δύο χρόνια και να λάβει τη γενική αποδοχή των ειδικών. Εν τω μεταξύ, ο μαθηματικός Αλεσάντρο Μαζούλο παρουσίασε επίσης μια εναλλακτική απόδειξη χωρίς να καταφύγει στην τεχνητή νοημοσύνη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ