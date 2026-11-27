Η Ελληνίδα σταρ βρέθηκε στο Bentley House Studios στη Νέα Υόρκη, όπου πραγματοποιεί ηχογραφήσεις για τη νέα δισκογραφική της δουλειά

Η Άννα Βίσση βρίσκεται σε δημιουργική περίοδο, καθώς ετοιμάζει το νέο της άλμπουμ, επιλέγοντας μάλιστα ένα στούντιο με διεθνή παρουσία για τις ηχογραφήσεις της. Η δημοφιλής τραγουδίστρια βρέθηκε στο Bentley House Studios στη Νέα Υόρκη, έναν χώρο που έχει φιλοξενήσει σημαντικά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, μεταξύ των οποίων και η Μαντόνα.

Η Ελληνίδα σταρ βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στις ΗΠΑ, όπου συνδυάζει τις επαγγελματικές της δραστηριότητες με τον χρόνο που περνά με την οικογένεια και τους φίλους της. Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, η Άννα Βίσση δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο από την παρουσία της στο στούντιο. Στη φωτογραφία εμφανίζεται φορώντας ακουστικά, την ώρα που εργάζεται πάνω στη νέα της μουσική. «Αυτό το συναίσθημα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η Νέα Υόρκη και οι ηχογραφήσεις

Το ταξίδι της τραγουδίστριας στις ΗΠΑ είχε και οικογενειακό χαρακτήρα, καθώς στις 23 Νοεμβρίου η κόρη της, Σοφία Καρβέλα, γιόρτασε τα γενέθλιά της. Ανάμεσα στις προσωπικές στιγμές και τις εξόδους, η Άννα Βίσση αφιέρωσε χρόνο και στη μουσική, προχωρώντας τις ηχογραφήσεις για το νέο της άλμπουμ στο Bentley House Studios, στο Χάρλεμ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, η παραμονή της Άννας Βίσση στις ΗΠΑ θα παραταθεί. Μετά τις ηχογραφήσεις στη Νέα Υόρκη, η τραγουδίστρια αναμένεται να μεταβεί σε άλλο στούντιο, όπου θα ηχογραφήσει τρία ακόμη τραγούδια, σε μουσική Αμερικανών συνθετών και με ελληνικό στίχο. Στη συνέχεια, θα ταξιδέψει στο Μαϊάμι, όπου τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιήσει νέες ηχογραφήσεις για το επερχόμενο άλμπουμ της.

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