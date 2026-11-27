Σε επίσημα έγγραφα, ιατρικές συνταγές και φακέλους ασθενών στην επαρχία Μπαλχ καταργούνται τα γυναικεία ονόματα. Ακτιβίστριες προειδοποιούν για μια νέα μορφή διαγραφής της γυναικείας ταυτότητας

Μέχρι και τα ονόματα των γυναικών επιχειρούν να εξαφανίσουν οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, επιβάλλοντας την αντικατάστασή τους με γενικές προσφωνήσεις σε επίσημα έγγραφα. Σύμφωνα με μαρτυρίες γυναικών που μίλησαν στην ισπανική εφημερίδα El País, η πρακτική εφαρμόζεται στην επαρχία Μπαλχ, στο βόρειο Αφγανιστάν, όπου απαγορεύεται η αναγραφή γυναικείων ονομάτων ακόμη και σε ιατρικές συνταγές και φακέλους ασθενών.

Αντί για ονόματα, χρησιμοποιούν το «Μπίμπι»

Όπως προκύπτει από έρευνα του αφγανικού μέσου Zan Times και της βρετανικής εφημερίδας The Guardian, εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και δημόσιοι υπάλληλοι έχουν λάβει οδηγίες να αποκαλούν τις γυναίκες «Μπίμπι» (Bibi), ένας όρος που σημαίνει «γιαγιά» ή «ηλικιωμένη γυναίκα» και χρησιμοποιείται ως προσφώνηση σε ένδειξη σεβασμού.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ακτιβίστρια Λάλα Οσμάνι, η πραγματικότητα είναι ακόμη πιο σκληρή. Όπως καταγγέλλει, σε ορισμένες περιπτώσεις γυναίκες αποκαλούνται με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς, όπως «κατσίκα» και «αγελάδα». «Πρόκειται για μια συστηματική διαδικασία απανθρωποποίησης», αναφέρει η Οσμάνι, εξηγώντας ότι η αντικατάσταση του ονόματος μιας γυναίκας με έναν χαρακτηρισμό που παραπέμπει σε ζώο αφαιρεί την προσωπική της ταυτότητα.

Ο φόβος επέκτασης του μέτρου σε όλη τη χώρα

Η ακτιβίστρια Ζουμπάιντα Ακμπάρ, διευθύντρια του προγράμματος για το Αφγανιστάν στη μη κυβερνητική οργάνωση Femena, εκφράζει τον φόβο ότι μια τοπική πρωτοβουλία μπορεί να εξελιχθεί σε γενική απαγόρευση για ολόκληρη τη χώρα. Η ίδια εντάσσει το μέτρο σε ένα ευρύτερο πλαίσιο περιορισμών. Σύμφωνα με την καταγραφή της Femena, οι Ταλιμπάν έχουν εκδώσει περισσότερα από 144 διατάγματα που περιορίζουν τα δικαιώματα των γυναικών, από την απαγόρευση της εκπαίδευσης των κοριτσιών μετά την ηλικία των 12 ετών μέχρι τους περιορισμούς στην εργασία και την ομιλία σε δημόσιους χώρους.



Η προσπάθεια περιορισμού της γυναικείας ταυτότητας δεν ξεκίνησε με την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021. Στο Αφγανιστάν υπήρχε ήδη μια παλιά κοινωνική και φυλετική παράδοση, σύμφωνα με την οποία τα ονόματα των γυναικών δεν αναφέρονταν δημόσια, ενώ σε επίσημα έγγραφα συχνά καταγράφονταν μόνο ως σύζυγοι ή κόρες ανδρών.

Το 2017, η Λάλα Οσμάνι ξεκίνησε την εκστρατεία «Πού είναι το όνομά μου;», ζητώντας να αναγράφονται τα ονόματα των γυναικών σε έγγραφα, όπως τα πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών τους. Η προσπάθεια οδήγησε τον Σεπτέμβριο του 2020 στην έγκριση της προαιρετικής αναγραφής των ονομάτων από την τότε αφγανική κυβέρνηση. Σήμερα, η νέα πρακτική προκαλεί ανησυχία και για τις πρακτικές συνέπειες στην καθημερινότητα. Όπως επισημαίνει η Οσμάνι, όταν δεκάδες ιατρικοί φάκελοι και συνταγές καταχωρίζονται με το ίδιο όνομα, αυξάνεται ο κίνδυνος λαθών στην ταυτοποίηση ασθενών και στη χορήγηση φαρμάκων. «Το να αποκαλείς μια γυναίκα με το πραγματικό της όνομα στο Αφγανιστάν είναι πράξη αντίστασης», τονίζει η ακτιβίστρια, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης της προσωπικής ταυτότητας των γυναικών.

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