Ο Brent Underwood άφησε τη ζωή στην πόλη για έναν απομονωμένο οικισμό στην Καλιφόρνια, χωρίς ανέσεις, με στόχο να αναστηλώσει τα ιστορικά κτίριά του.

Το 2018 ο Brent Underwood αγόρασε την εγκαταλελειμμένη πόλη Cerro Gordo στην Καλιφόρνια. Άφησε πίσω του τις ανέσεις της πόλης και εγκαταστάθηκε σε έναν οικισμό χωρίς τρεχούμενο νερό και σήμα κινητού. Το 2018, μια αγγελία ακινήτου άλλαξε τη ζωή του Brent Underwood. Ένας φίλος τού έστειλε την καταχώριση μιας ολόκληρης εγκαταλελειμμένης πόλης στην Καλιφόρνια, αρχικά σχεδόν για πλάκα. Ο επιχειρηματίας από τη Φλόριντα, που τότε ζούσε στο Όστιν του Τέξας και είχε προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση ξενώνα, αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα.

Έναντι 1,4 εκατ. δολαρίων αγόρασε την Cerro Gordo, έναν ιστορικό οικισμό μεταλλωρύχων, με στόχο να τον επαναφέρει στη ζωή. Για να ολοκληρώσει την αγορά, χρησιμοποίησε τις προσωπικές του οικονομίες, πήρε δάνειο με υψηλό επιτόκιο και εξασφάλισε οικονομική βοήθεια από φίλους. «Όλο αυτό το εγχείρημα ήταν ένα μεγάλο ρίσκο από την πρώτη ημέρα», δήλωσε στο περιοδικό People, παραδεχόμενος ότι επένδυσε όλες τις αποταμιεύσεις του χωρίς να έχει ξεκάθαρο σχέδιο για την απόσβεση των χρημάτων. Δεν είχε, άλλωστε, επαγγελματική εμπειρία στις κατασκευές ή στα ορυχεία.

Οκτώ χρόνια μετά, ο Underwood εξακολουθεί να είναι αφοσιωμένος στο εγχείρημά του. Έζησε έξι χρόνια μόνιμα στην Cerro Gordo, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 2.500 μέτρων, κοντά στην Κοιλάδα του Θανάτου (Death Valley). Η καθημερινότητα είναι απαιτητική: δεν υπάρχει τρεχούμενο νερό ούτε κάλυψη κινητής τηλεφωνίας, ενώ το πλησιέστερο κατάστημα τροφίμων απέχει περίπου δύο ώρες. Τον χειμώνα, οι έντονες χιονοπτώσεις μπορούν να αποκλείσουν την περιοχή για ημέρες, δυσκολεύοντας ακόμη και τις βασικές προμήθειες. Παρά τις δυσκολίες, έχει αφιερωθεί στην αποκατάσταση των παλιών κτιρίων και στην εξερεύνηση της ιστορίας του οικισμού.

Ο χαρτοφύλακας που αποκάλυψε μια παλιά ιστορία

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις του έγινε στο εγκαταλελειμμένο γενικό κατάστημα. Κάτω από σκονισμένα κουτιά βρήκε έναν χαρτοφύλακα με μεταλλευτικά έγγραφα, οικονομικά αρχεία, ερωτικές επιστολές και νομικά ντοκουμέντα. Τα αντικείμενα αποκάλυπταν την ιστορία ενός πρώην κατοίκου, ο οποίος είχε προσπαθήσει επανειλημμένα να εξασφαλίσει τα προς το ζην στην απομονωμένη περιοχή. Ο Underwood δήλωσε ότι ταυτίστηκε με την επιμονή του, βλέποντας ομοιότητες ανάμεσα στις δικές του φιλοδοξίες και στην αβέβαιη πορεία εκείνου του ανθρώπου.

Η προσπάθειά του έχει αποκτήσει εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από TikTok, Instagram και YouTube παρουσιάζει τις εργασίες αποκατάστασης, τις ανακαλύψεις του και τις δυσκολίες της ζωής σε μια πόλη-φάντασμα. Στα σχέδιά του περιλαμβάνονται η δημιουργία καταλυμάτων για επισκέπτες και η ανακαίνιση ιστορικών κτιρίων. Κεντρικό έργο αποτελεί η ανακατασκευή του American Hotel, το οποίο καταστράφηκε από πυρκαγιά το 2020. Η οικονομική πίεση από την αρχική επένδυση παραμένει, ωστόσο ο Underwood δεν έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια. Οκτώ χρόνια μετά την αγορά, εξακολουθεί να θέλει να μετατρέψει την ξεχασμένη πόλη μεταλλωρύχων σε έναν ζωντανό προορισμό.

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