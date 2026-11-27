Η Ευρυτανία γίνεται ο πρώτος νομός της μη ακριτικής Ελλάδας στο Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης με επιδότηση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό.

Την επέκταση του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης στη μη ακριτική ηπειρωτική Ελλάδα, με πρώτη την Ευρυτανία, ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο Καρπενήσι, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026.

Η υπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επισκέφθηκε το ΚΑΠΗ Καρπενησίου και το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας και συνομίλησε με πολίτες και εργαζομένους.

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