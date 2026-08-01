Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 43χρονου που καταζητείται για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη

Πρόκειται για άνδρα, γεννημένο στη Ρωσία, τα στοιχεία και η φωτογραφία του οποίου έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση.

Η Ελληνική Αστυνομία, κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων ταυτότητας και της φωτογραφίας ατόμου που φέρεται να είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης και αναζητείται για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη.

Ο Ζαμπούνης είχε δολοφονηθεί τα ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου 2024 έξω από πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας του στον Νέο Κόσμο, όταν δέχθηκε πυροβολισμούς.

Πρόκειται για τον: (επ) SHOKPA (ον) ALEXEY του ARKADI και της NADEJDA, γεν. 07/08/1983 στη Ρωσία.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στη διερεύνηση και ανίχνευση των εγκλημάτων για τα οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του ή και άλλων ομοειδών εγκλημάτων που είναι πιθανό να τέλεσε, στην ανάγκη εκτέλεσης του εντάλματος σύλληψης, στην ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου και στην αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τις διωκόμενες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476226 και 210-6476232 του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας έως την 29-10-2026, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.

Το χρονικό της δολοφονίας Ζαμπούνη

Τα ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου 2024, ο Βαγγέλης Ζαμπούνης έπεσε νεκρός από πυρά έξω από το πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρούσε στον Νέο Κόσμο. Οι δράστες είχαν στήσει ενέδρα και τον πυροβόλησαν επανειλημμένα μόλις έφτασε στο σημείο με το όχημά του, πριν διαφύγουν με αυτοκίνητο που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η επίθεση ήταν ιδιαίτερα καλά οργανωμένη και εκτελέστηκε με τρόπο που παρέπεμπε σε συμβόλαιο θανάτου. Οι Αρχές περισυνέλεξαν δεκάδες κάλυκες από το σημείο, ενώ από την πρώτη στιγμή στράφηκαν στην εξέταση βιντεοληπτικού υλικού και τηλεπικοινωνιακών δεδομένων, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους.

Η δολοφονία του Ζαμπούνη εντάχθηκε στο πλαίσιο της πολύχρονης διαμάχης μεταξύ ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος, με την ΕΛ.ΑΣ. να θεωρεί ότι αποτέλεσε ένα από τα πιο αιματηρά χτυπήματα στον κύκλο της λεγόμενης «Greek Mafia». Οι έρευνες συνεχίστηκαν επί μήνες, οδηγώντας στην ταυτοποίηση υπόπτων και στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στην εκτέλεση ή στην οργάνωση της επίθεσης.

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