Δικογραφία για βίντεο με 7χρονο παιδί που έπιασε το τιμόνι φορτηγού, ενώ 53χρονος το βιντεοσκοπούσε, του έδινε οδηγίες και το προέτρεπε να οδηγήσει στην εθνική οδό σχημάτισε η ΕΛ.ΑΣ.

Παιδί μόλις 7 ετών οδηγούσε φορτηγό, ενώ ένας 53χρονος καθόταν δίπλα του, το βιντεοσκοπούσε και στη συνέχεια ανέβασε το σχετικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο, το οποίο εντόπισαν οι αστυνομικοί, το παιδί βρίσκεται πίσω από το τιμόνι ενός φορτηγού και κινείται σε έναν μεγάλο ανοιχτό χώρο εταιρείας, όπου φυλάσσονται εμπορευματοκιβώτια. Δίπλα του κάθεται ο 53χρονος, που καταγράφει με το κινητό του όσα συμβαίνουν.

Ο 7χρονος στρίβει το όχημα, κάνει ελιγμούς και φρενάρει, σαν να βρίσκεται σε κανονική οδήγηση. Την ίδια ώρα, σε κοντινή απόσταση κινούνται και άλλα φορτηγά, ενώ στον χώρο πραγματοποιούνται εργασίες με γερανούς και ανυψωτικά μηχανήματα.

«Άντε και στην εθνική» - «Νίτρο του έχω βάλει»

Οι διάλογοι που ακούγονται στο βίντεο προκαλούν ιδιαίτερη εντύπωση. Σε κάποια στιγμή, ο 53χρονος λέει «Νίτρο του έχω βάλει», ενώ στη συνέχεια εύχεται στο παιδί «χρόνια πολλά για σήμερα, να τα εκατοστίσεις».

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η στιγμή που το προτρέπει να οδηγήσει και στην εθνική οδό, λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Άντε και στην εθνική, όχι μόνο στην μάντρα».

Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής, ο άνδρας δίνει οδηγίες στο παιδί για το πώς να χειρίζεται το φορτηγό. Παράλληλα, του ζητά να δυναμώσει τα λαϊκά τραγούδια που ακούγονται από το ραδιόφωνο, ενώ κάποια στιγμή το καθοδηγεί ώστε να αφήσει να περάσει ένα άλλο φορτηγό.

Προς το τέλος του βίντεο, οι δυο τους ποζάρουν μαζί στην κάμερα για μια φωτογραφία. Αμέσως μετά, το παιδί εξηγεί στον 53χρονο κάποιο χαρακτηριστικό του οχήματος.

Δικογραφία και για τη μητέρα του παιδιού

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., η κατάσταση ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς το παιδί δεν κινδύνευε μόνο από τον χειρισμό ενός τόσο μεγάλου οχήματος, αλλά μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο και τους εργαζομένους ή άλλους ανθρώπους που βρίσκονταν στον χώρο.

Η Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. εντόπισε το βίντεο, ξεκίνησε την έρευνα και κατάφερε να ταυτοποιήσει τον 53χρονο που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού και κατέγραφε το περιστατικό.

Σε βάρος του 53χρονου, αλλά και της μητέρας του 7χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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