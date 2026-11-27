Την τελευταία του πνοή άφησε ο Αντώνης Πανούτσος σε ηλικία 78 ετών, μετά από πολύμηνη μάχη που έδωσε για τη ζωή του.

Φτωχότερος είναι από σήμερα ο δημοσιογραφικός κόσμος, αφού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο Αντώνης Πανούτσος. Ο γνωστός δημοσιογράφος βρισκόταν από τον Ιούλιο στο νοσοκομείο παλεύοντας με τη ζωή του.

Είχε προσβληθεί από τον ιό του δυτικού Νείλου, ο οποίος του προκάλεσε εγκεφαλίτιδα και τον οδήγησε στη ΜΕΘ να δίνει μάχη για τη ζωή του, την οποία δυστυχώς δεν κατόρθωσε να κερδίσει.

Γεννήθηκε στην Καλλίπολη του Πειραιά το 1948 κι είχε καταγωγή από την Ύδρα. Έζησε σε χώρες του εξωτερικού όπως οι ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία και το Δυτικό Βερολίνο ενώ επέστρεψε μόνιμα στην Ελλάδα το 1984.

Στη δημοσιογραφική του καριέρα εργάστηκε τόσο σε έντυπα μέσα (Φως, Φίλαθλος, Βήμα, Sportday) όσο και σε τηλεοράσεις (Mega, ΕΡΤ, Alpha) και ραδιόφωνο (ΣπορΦΜ).

Ήταν υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στον Δυτικό Τομέα της Β' Αθηνών στις εκλογές της 7ης Ιουλίου χωρίς να εκλεγεί. Τον Νοέμβριο του 2019 ανέλαβε καθήκοντα ειδικού συμβούλου στην ΕΡΤ για τον σχεδιασμό του προγράμματος της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης.