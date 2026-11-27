Αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

Καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα περιμένουν την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2026. Η προθεσμία πληρωμής πλησιάζει, με τους εργοδότες να έχουν περιθώριο έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου για να καταβάλουν τα χρήματα στους δικαιούχους.

Το Δώρο Χριστουγέννων είναι υποχρεωτικό για όλους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από το αν εργάζονται με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, καθώς και από το αν απασχολούνται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο. Παράλληλα, δικαίωμα σε Δώρο Χριστουγέννων έχουν και οι επιδοτούμενοι άνεργοι, με την καταβολή να πραγματοποιείται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), συνήθως στα μέσα Δεκεμβρίου.

Πόσα χρήματα δικαιούνται οι εργαζόμενοι

Όσοι εργάστηκαν αδιάλειπτα στον ίδιο εργοδότη από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο Χριστουγέννων. Συγκεκριμένα, αυτό αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό ή σε 25 ημερομίσθια για όσους πληρώνονται με ημερομίσθιο. Για όσους εργάστηκαν μικρότερο χρονικό διάστημα, το ποσό υπολογίζεται αναλογικά, ανάλογα με τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.

Για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες αντιστοιχούν τα 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια. Στον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές, ενώ προβλέπεται και προσαύξηση λόγω του συντελεστή αδείας.

Τι ισχύει για όσους παραιτήθηκαν ή απολύθηκαν



Η αποχώρηση από την εργασία πριν από το τέλος του έτους δεν σημαίνει ότι χάνεται το δικαίωμα στο Δώρο Χριστουγέννων. Είτε πρόκειται για παραίτηση είτε για απόλυση, ο εργαζόμενος δικαιούται το ποσό που αναλογεί στο διάστημα κατά το οποίο διατηρούσε εργασιακή σχέση με τον συγκεκριμένο εργοδότη. Η κανονική άδεια συνυπολογίζεται κανονικά, ενώ για τις περιόδους ασθένειας ισχύουν ειδικότερες προϋποθέσεις, ανάλογα με το διάστημα για το οποίο καταβλήθηκε επίδομα ασθενείας.

Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τη ΔΥΠΑ. Το ποσό εξαρτάται από τη διάρκεια της επιδότησης μέσα στο έτος και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Αντίθετα, δεν δικαιούνται Δώρο όσοι είναι απλώς εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων χωρίς να λαμβάνουν επίδομα. Για την καταβολή δεν απαιτείται ξεχωριστή αίτηση, ωστόσο οι επιδοτούμενοι άνεργοι που έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας θα πρέπει να φροντίσουν να την υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω gov.gr.

Τι να κάνετε αν δεν καταβληθεί το Δώρο

Η 21η Δεκεμβρίου 2026 είναι η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής. Οι εργοδότες μπορούν να καταβάλουν νωρίτερα το ποσό, δεν επιτρέπεται όμως να παραλείψουν την πληρωμή ή να αντικαταστήσουν το Δώρο με παροχή σε είδος.

Εάν τα χρήματα δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα, οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας και να υποβάλουν καταγγελία.

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