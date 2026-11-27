Η Ελίζ Ζαλού ανακάλυψε ένα εντυπωσιακά διατηρημένο κόσμημα μήκους 7 εκατοστών, ενώ 51 ακόμη πρωτοετείς φοιτητές έφεραν στο φως πολύτιμα ευρήματα σχεδόν 2.000 ετών στη βόρεια Αγγλία

Μια απρόσμενη ανακάλυψη περίμενε την πρωτοετή φοιτήτρια αρχαιολογίας Ελίζ Ζαλού στην πρώτη κιόλας ημέρα της ανασκαφής της. Κατά τη διάρκεια αρχαιολογικής έρευνας στο Ρέντσντεϊλ του Νορθάμπερλαντ, στη βόρεια Αγγλία, εντόπισε ένα τμήμα ρωμαϊκής χρυσής αλυσίδας μήκους περίπου 7 εκατοστών.

Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2026 από το Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ, με τη συμμετοχή 52 πρωτοετών φοιτητών αρχαιολογίας, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και εργάστηκαν για δύο εβδομάδες η καθεμία. Τα ευρήματα ανακοινώθηκαν στις 18 Νοεμβρίου.

Η χρυσή αλυσίδα και η τεχνική κατασκευής της

Η αλυσίδα εντυπωσίασε τους αρχαιολόγους για την κατάσταση διατήρησής της. Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, εάν ήταν ακέραιη, θα μπορούσε ακόμη και σήμερα να φορεθεί. Κατασκευάστηκε με την περίτεχνη ρωμαϊκή τεχνική loop-in-loop, κατά την οποία οι κρίκοι σχηματίζονταν σαν τον αριθμό οκτώ, διπλώνονταν και ενώνονταν μεταξύ τους. Αντικείμενα αυτού του τύπου κατασκευάζονταν συνήθως από εξαιρετικά καθαρό χρυσό και συνδέονταν με κοσμήματα υψηλής κοινωνικής τάξης, στρατιωτικά φυλαχτά ή αξιωματικούς και τις οικογένειές τους. «Ένας αρχαιολόγος μπορεί να περάσει ολόκληρη την καριέρα του χωρίς να βρει ένα χρυσό αντικείμενο», σημείωσε ο δρ Έρικ Τουρίνι από το Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ, χαρακτηρίζοντας αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μια πρωτοετής φοιτήτρια έκανε μια τέτοια ανακάλυψη την πρώτη ημέρα της.





Η χρυσή αλυσίδα δεν ήταν το μοναδικό σημαντικό εύρημα. Την πρώτη ημέρα, η φοιτήτρια Σάνον Γουντ εντόπισε ένα διπλωμένο κομμάτι μολύβδου με ίχνη λατινικής επιγραφής. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι πιθανότατα πρόκειται για εμπορική σφραγίδα, χωρίς να αποκλείουν το ενδεχόμενο να ήταν προσωπικό μήνυμα ή πινακίδα κατάρας. Τη δεύτερη ημέρα, η Μέγκαν Πότερ ανακάλυψε ένα χάλκινο εξάρτημα ρωμαϊκού ιππικού, σε σχήμα ημισελήνου, με ίχνη επίχρυσης διακόσμησης. Πιθανότατα κρεμόταν από στρατιωτική ζώνη, εξάρτυση αλόγου ή θήκη ξίφους.

Προς το τέλος της ανασκαφής, οι φοιτήτριες Μέισι Γουότμο και Ζόι Γιούιλ έφεραν στο φως έναν πορτοκαλί πολύτιμο λίθο από καρνεόλη, με χαραγμένη παράσταση του Δία. Ο θεός απεικονίζεται να κρατά σκήπτρο και μια μικρή μορφή της Νίκης, ενώ στα πόδια του βρίσκεται ένας αετός. Πρόκειται για τον τέταρτο σφραγιδόλιθο που εντοπίζεται στην περιοχή. Οι φοιτητές ανακάλυψαν επίσης νομίσματα, αιχμές δοράτων, κεραμικά, αντικείμενα ένδυσης και καθημερινής χρήσης, καθώς και επιγραφές σε αγγεία. Σε ένα από αυτά διακρίνεται το όνομα «MARTIN[I]» ή «MARTIN[US]», το οποίο εμφανίζεται και σε άλλα θραύσματα, πιθανότατα ως ένδειξη ιδιοκτησίας. Η περιοχή μελετάται από το Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ και συνεργαζόμενους αρχαιολόγους από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Το σημερινό ερευνητικό πρόγραμμα ξεκίνησε το 2021 και εξετάζει δύο μεγάλους περιτειχισμένους χώρους, με κτίρια, δρόμους και ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας.

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