Η αξονική αποκάλυψε μια παράξενη μάζα στην κοιλιά του 10χρονου, όμως το εύρημα που αντίκρισαν οι χειρουργοί κατά την επέμβαση ήταν ακόμη πιο απίστευτο.

Μια επίσκεψη στο νοσοκομείο για έναν συνηθισμένο, φαινομενικά, κοιλιακό πόνο εξελίχθηκε σε μια από τις πιο ασυνήθιστες ιατρικές περιπτώσεις της χρονιάς. Ένα 10χρονο αγόρι στο Πακιστάν εισήχθη στις 16 Ιουνίου 2026, έπειτα από δέκα ημέρες πόνου στην κοιλιά, χαμηλού πυρετού και ανεξήγητης απώλειας βάρους.

Η αξονική τομογραφία αποκάλυψε μια μεγάλη μάζα στο πάνω αριστερό τμήμα της κοιλιάς του. Όταν οι χειρουργοί προχώρησαν στην αφαίρεσή της, βρέθηκαν μπροστά σε ένα εύρημα που έμοιαζε βγαλμένο από ταινία τρόμου: στο εσωτερικό της υπήρχαν λιπώδης ιστός, σκληρές εναποθέσεις που θύμιζαν δόντια και ένας εντυπωσιακά σχηματισμένος σκελετός.

Το «έμβρυο μέσα σε έμβρυο»

Οι γιατροί εντόπισαν μικρά χέρια και πόδια, μαλλιά και νύχια, ενώ μπορούσαν να ψηλαφήσουν ακόμη και μια αναγνωρίσιμη σπονδυλική στήλη. Η επικρατέστερη εκτίμησή τους ήταν ότι επρόκειτο για μια εξαιρετικά σπάνια πάθηση που ονομάζεται fetus-in-fetu, δηλαδή «έμβρυο μέσα σε έμβρυο».

Η θεωρία που θεωρείται πιθανότερη συνδέει το φαινόμενο με μια εξαιρετικά σπάνια επιπλοκή κατά την ανάπτυξη πανομοιότυπων διδύμων. Σε πολύ πρώιμο στάδιο της εγκυμοσύνης, το ένα έμβρυο παγιδεύεται μέσα στο σώμα του άλλου και μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσει ορισμένα μέρη του σώματός του, χωρίς όμως να εξελιχθεί σε λειτουργικό οργανισμό.

Η πάθηση εκτιμάται ότι εμφανίζεται περίπου σε μία ανά 500.000 γεννήσεις, ενώ έχουν καταγραφεί λιγότερες από 250 περιπτώσεις παγκοσμίως. Συνήθως διαγιγνώσκεται κατά τη βρεφική ηλικία, γεγονός που κάνει ακόμη πιο ασυνήθιστη την περίπτωση του 10χρονου.

Η εξέλιξη της υγείας του παιδιού

Οι επιστήμονες δεν αποκλείουν πλήρως το ενδεχόμενο η μάζα να ήταν ένα εξαιρετικά διαφοροποιημένο τεράτωμα, ένας σπάνιος τύπος όγκου που μπορεί να περιλαμβάνει ιστούς όπως οστά, δόντια και τρίχες. Η ανεπαρκής ποιότητα των δειγμάτων δεν επέτρεψε την οριστική διάκριση.

Το αγόρι ανάρρωσε μετά την επέμβαση, πήρε εξιτήριο έπειτα από 11 ημέρες και δεν παρουσίασε ενδείξεις καρκίνου. Οι γιατροί, πάντως, θα συνεχίσουν να το παρακολουθούν σε βάθος χρόνου.

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