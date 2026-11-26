Το σπίτι του Αντωνάκη και της Ελενίτσας από την ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» απέκτησε ξεχωριστή θέση στην ευρωπαϊκή κινηματογραφική κληρονομιά

Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου γράφτηκε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, καθώς η Οικία Κοκοβίκου, στην οδό Τριπόδων 32 στην Πλάκα, ανακηρύχθηκε «Θησαυρός του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού» από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου.

Πρόκειται για το ιστορικό σπίτι που έγινε γνωστό σε ολόκληρη την Ελλάδα μέσα από την ταινία του Γιώργου Τζαβέλλα «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» (1965), καθώς αποτέλεσε το σπίτι του Αντωνάκη και της Ελενίτσας, των δύο αγαπημένων χαρακτήρων που ενσάρκωσαν ο Γιώργος Κωνσταντίνου και η Μάρω Κοντού. Η επίσημη τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, και του Γιώργου Κωνσταντίνου, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος για τη διάκριση. Η Οικία Κοκοβίκου γίνεται το δεύτερο ελληνικό τοπόσημο που εντάσσεται στον συγκεκριμένο κατάλογο, μετά τον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης.

Η αναγνώριση αυτή τοποθετεί το ιστορικό αθηναϊκό κτήριο δίπλα σε εμβληματικά σημεία της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής ιστορίας, όπως η Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη, που συνδέθηκε με τη «Γλυκιά ζωή» του Φεντερίκο Φελίνι, και ο Μεγάλος Τροχός του Πράτερ στη Βιέννη, που εμφανίστηκε στον «Τρίτο άνθρωπο» του Κάρολ Ριντ.

Η «απουσία» της Μάρως Κοντού

Ο «Αντωνάκης» της μεγάλης οθόνης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την τιμητική διάκριση, ευχαριστώντας θερμά την υπουργό Πολιτισμού για την απόφαση να αποκτήσει το κτήριο νέα ζωή ως καλλιτεχνικός χώρος. Ιδιαίτερη αναφορά ο Γιώργος Κωνσταντίνου έκανε στη συμπρωταγωνίστριά του, Μάρω Κοντού, την οποία χαρακτήρισε «το άλλο του μισό», εκφράζοντας την ελπίδα ότι το πνεύμα της βρίσκεται εκεί. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, περιέγραψε τη συναισθηματική φόρτιση που του προκάλεσε η παρουσία του στην τελετή και η σύνδεση του χώρου με την κινηματογραφική του διαδρομή.

Από την πλευρά της, η Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε τη διαχρονική αξία της ταινίας του Γιώργου Τζαβέλλα, η οποία, πέρα από το χιούμορ και τις χαρακτηριστικές ατάκες της, αποτύπωσε τη σύγκρουση ανάμεσα στο πατριαρχικό πρότυπο και τη γυναικεία χειραφέτηση στην ελληνική κοινωνία της δεκαετίας του 1960. Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη διπλή ιστορική αξία της Οικίας Κοκοβίκου. Το κτήριο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αθηναϊκής κατοικίας της πρώιμης οθωνικής περιόδου (1836-1837), ενώ στον αύλειο χώρο του σώζονται σημαντικά αρχαιολογικά κατάλοιπα, μεταξύ των οποίων τμήμα της αρχαίας οδού των Τριπόδων, κλίμακα του 4ου αιώνα π.Χ. και αρχαία υδραυλικά έργα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, η Οικία Κοκοβίκου δεν θα διασωθεί απλώς ως ιστορικό κτήριο, αλλά θα μετατραπεί σε χώρο προβολής ελληνικών ταινιών και συνάντησης του κοινού με την εγχώρια κινηματογραφική δημιουργία, υπό τη διαχείριση του ΕΚΚΟΜΕΔ.

Η ανάρτηση της Άντζελας Γκερέκου για την Οικία Κοκοβίκου

Ξεχωριστή ήταν και η αναφορά της Άντζελας Γκερέκου στη σημαντική διάκριση, μέσα από ανάρτησή της για την ένταξη της Οικίας Κοκοβίκου στους «Θησαυρούς του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού».

Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια σημαντική στιγμή τόσο για την Αθήνα όσο και για την ελληνική κινηματογραφική ιστορία, καθώς ένα σπίτι στην καρδιά της Πλάκας περνά πλέον στον χάρτη της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής κληρονομιάς. Η ίδια έκανε ιδιαίτερη μνεία στον Σπύρο Ν. Ταραβίρα, επισημαίνοντας τη συμβολή του μέσα από τις προσωπικές επαφές και τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε με στελέχη της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, προκειμένου να αναδειχθεί η σημασία της Οικίας Κοκοβίκου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ενεργό ρόλο του στην προετοιμασία του φακέλου για τη διεκδίκηση της φιλοξενίας των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου στην Αθήνα.

Η Άντζελα Γκερέκου στάθηκε, επίσης, στους δύο πρωταγωνιστές της ταινίας, τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τη Μάρω Κοντού, κάνοντας ειδική αναφορά στην ηθοποιό και στον χαρακτήρα της Ελενίτσας, που εξακολουθεί να παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη, έξι δεκαετίες μετά την πρώτη προβολή της ταινίας.

«Γιατί ορισμένα σπίτια δεν είναι απλώς κομμάτι της αρχιτεκτονικής μιας πόλης. Είναι κομμάτι της ψυχής της, της ιστορίας της και των αναμνήσεων των ανθρώπων της», έγραψε χαρακτηριστικά. Η διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία ενόψει της απονομής των 39ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 16 Ιανουαρίου 2027. Έτσι, η Οικία Κοκοβίκου αποκτά μια νέα θέση στον ευρωπαϊκό κινηματογραφικό χάρτη, διατηρώντας παράλληλα ζωντανή τη μνήμη μιας από τις πιο αγαπημένες ελληνικές κινηματογραφικές ιστορίες.

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