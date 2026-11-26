Ολοκληρώθηκε η πληρωμή της επιστροφής ενοικίου για το 2025. Τα ποσά, τα εισοδηματικά κριτήρια και τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν πληρώθηκαν

Η καταβολή της επιστροφής ενοικίου για τα μισθώματα του 2025 ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, με 932.652 δικαιούχους να λαμβάνουν την οικονομική ενίσχυση στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Η πληρωμή έγινε αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση. Ωστόσο, για 26.884 δικαιούχους η πίστωση δεν κατέστη δυνατή, κυρίως λόγω προβλημάτων με το IBAN. Παράλληλα, προβλέπεται η υποβολή δικαιολογητικών και διορθώσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ποιοι έλαβαν ένα και ποιοι δύο ενοίκια

Από τους δικαιούχους, 926.511 έλαβαν ένα ενοίκιο για την κύρια ή τη φοιτητική κατοικία, ενώ 21.277 έλαβαν δύο ενοίκια λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας και της υπηρεσίας τους στην περιφέρεια. Επιπλέον, 15.136 δικαιούχοι έλαβαν και τις δύο ενισχύσεις.

Η πρόσθετη επιστροφή αφορά εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που εργάστηκαν μέσα στο 2025 εκτός της Περιφέρειας Αττικής (με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων) και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Βασική προϋπόθεση είναι η μισθωμένη κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία να βρίσκεται στην ίδια περιφερειακή ενότητα με τον τόπο υπηρεσίας.

Πόσα χρήματα δικαιούνται οι ενοικιαστές

Η επιστροφή υπολογίζεται με βάση τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025:

Κύρια κατοικία : Έως 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

: Έως 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Φοιτητική κατοικία : Έως 800 ευρώ για κάθε κατοικία.

: Έως 800 ευρώ για κάθε κατοικία. Εκπαιδευτικοί και υγειονομικοί στην περιφέρεια: Έως 1.600 ευρώ, με επιπλέον 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για την κύρια και τη φοιτητική κατοικία, η ενίσχυση αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ετήσιου μισθώματος. Για τους εκπαιδευτικούς και τους υγειονομικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια, αντιστοιχεί στα 2/12.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά όρια έχουν αυξηθεί, διευρύνοντας τον αριθμό των νοικοκυριών που μπορούν να λάβουν την επιστροφή.

Συγκεκριμένα:

Άγαμοι: Έως 25.000 ευρώ.

Έως 25.000 ευρώ. Έγγαμοι και μέρη συμφώνου συμβίωσης : Έως 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

: Έως 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 39.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Εξακολουθούν να ισχύουν και τα προβλεπόμενα περιουσιακά κριτήρια.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν δικαιολογητικά έως τις 31 Δεκεμβρίου

Η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών αφορά περιπτώσεις στις οποίες ο εκμισθωτής δεν είχε υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης μίσθωσης, όπως συμβαίνει με το Δημόσιο, ή όταν η δήλωση έχει υποβληθεί χειρόγραφα, για παράδειγμα σε μισθώσεις με ανήλικους εκμισθωτές.

Επιπλέον, μπορούν να υποβάλουν δικαιολογητικά όσοι:

Δεν έλαβαν την επιστροφή για όλες τις φοιτητικές κατοικίες της οικογένειας.

Έλαβαν μικρότερο ποσό από το 1/12 του συνολικού ενοικίου που κατέβαλαν το 2025, εφόσον το μίσθωμα έχει δηλωθεί στο Ε1 και συμφωνεί με τους όρους της μίσθωσης.

που κατέβαλαν το 2025, εφόσον το μίσθωμα έχει δηλωθεί στο Ε1 και συμφωνεί με τους όρους της μίσθωσης. Αποκλείστηκαν λόγω λανθασμένης εφαρμογής του περιουσιακού κριτηρίου για φοιτητική κατοικία. Αυτό αφορά φοιτητές που υποβάλλουν οι ίδιοι φορολογική δήλωση και είναι δικαιούχοι.

Τα απαραίτητα έγγραφα, όπως μισθωτήριο, βεβαιώσεις σπουδών και τραπεζικά αποδεικτικά πληρωμής, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE. Φορολογία → Εισόδημα → Χορήγηση επιδότησης με τη μορφή επιστροφής ποσού ενοικίου του άρθρου 70 του ν. 5217/2025.



Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν πληρώθηκαν

Για τους 26.884 δικαιούχους που δεν έλαβαν την ενίσχυση λόγω προβλήματος με το IBAN, απαιτείται δήλωση ή διόρθωση του τραπεζικού λογαριασμού έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Αυτό γίνεται μέσω myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή: Μητρώο & Επικοινωνία → Δήλωση Λογαριασμού IBAN. Τα χρήματα θα καταβληθούν στον επόμενο κύκλο πληρωμών, αφού επιβεβαιωθούν τα στοιχεία του λογαριασμού.

Αντίστοιχα, εκπαιδευτικοί και υγειονομικοί που δεν έλαβαν τη δεύτερη επιστροφή λόγω ελλιπών ή λανθασμένων στοιχείων για την περιφερειακή ενότητα υπηρεσίας τους μπορούν να υποβάλουν δικαιολογητικά έως την ίδια ημερομηνία. Η σχετική διαδρομή στο myAADE είναι: Φορολογία → Εισόδημα → Χορήγηση επιδότησης με τη μορφή επιστροφής ποσού δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια (άρθρο 70Α).

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