Η Μιρέλα Αγγέλοβα περιέγραψε τις πρώτες ώρες μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία και μίλησε για τα αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τον θάνατο του γιου της.

Με την κατάθεση της Μιρέλας Αγγέλοβα, μητέρας του Ντένις Ρούτσι, συνεχίστηκε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Πριν ξεκινήσει την κατάθεσή της, η μητέρα του Ντένις ζήτησε να προβληθoύν στις οθόνες της δικαστικής αίθουσας δύο βίντεο με στιγμές από τη ζωή του γιου της, θέλοντας να παρουσιάσει στους δικαστές το παιδί που έχασε.

«Ήταν ένα πολύ ταλαντούχο παιδί. Ήταν ένα διορατικό παιδί. Είχε σχέδια για τη ζωή και ήταν πεπεισμένος ότι θα τα πετύχαινε. Και όλα αυτά φύγανε σε μια στιγμή. Δεν έχασα απλά ένα παιδί, έχασα όλα αυτά που θα μπορούσε να γίνει. Εκείνη τη νύχτα εγώ κάηκα μαζί με το παιδί μου. Εκείνη τη νύχτα εγώ έψαχνα οξυγόνο μαζί με το παιδί μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Μιρέλα Αγγέλοβα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Πάνου Γαρουφαλιά στον ΣΚΑΙ περιέγραψε στη συνέχεια όσα συνέβησαν όταν εκείνη και ο τότε σύζυγός της, Πάνος Ρούτσι, ενημερώθηκαν για τη σύγκρουση των δύο τρένων. Όπως κατέθεσε, έφτασαν στο σημείο του δυστυχήματος περίπου στις 2:30 με 3:00 τα ξημερώματα, όταν τα βαγόνια εξακολουθούσαν να καίγονται. «Ακόμα υπήρχε φωτιά, ακόμα καίγανε τα βαγόνια. Είχε κάτι παράξενο που μύριζε», είπε, περιγράφοντας παράλληλα την κατάσταση που επικρατούσε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ως «απόλυτο χάος».



«Τα τρένα ήταν μια ρώσικη ρουλέτα»

Η μητέρα του Ντένις αναφέρθηκε και στην κατάσταση του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου, αποδίδοντας ευθύνες για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία. «Δεν λειτουργούσε τίποτα. Τα τρένα ήταν μια ρώσικη ρουλέτα και τα δικά μας παιδιά πέτυχαν το τζακ ποτ», ανέφερε. Παράλληλα, εξέφρασε την απορία της για τη νομική αντιμετώπιση του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, λέγοντας:«Δεν μπορώ να καταλάβω πώς σε ένα τέτοιο δυστύχημα με τόσα θύματα, ο κ. Καραμανλής να διώκεται για πλημμέλημα και όχι για κακούργημα ενώ γνώριζε. Ήταν ένα προδιαγεγραμμένο κρατικό έγκλημα».



Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η αναφορά της στην πυρκαγιά που ακολούθησε τη σύγκρουση, αλλά και στα ερωτήματα που, όπως υπογράμμισε, παραμένουν αναπάντητα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του γιου της. «Το παιδί μου κάηκε ζωντανό. Υπήρχε μια φωτιά, μια πυρόσφαιρα που έκαψε το παιδί μου. Το παιδί μου βρέθηκε απανθρακωμένο και μέχρι σήμερα κανείς δεν μου έχει δώσει απάντηση για την αιτία θανάτου του παιδιού μου», κατέθεσε. Στη συνέχεια, εξέφρασε την αγωνία της για όσα εξακολουθεί να μην γνωρίζει, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την τραγωδία. «Εδώ και τέσσερα χρόνια δεν μπορώ να ησυχάσω γιατί ούτε ξέρω τι έθαψα, τι μου δώσανε και από το τι πέθανε το παιδί μου. Επίσημα εγώ δεν ξέρω από τι πέθανε το παιδί μου. Δεν μπορεί να με πείσει τίποτα ότι το παιδί μου πέθανε από τα έλαια σιλικόνης», ανέφερε χαρακτηριστικά.Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

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