Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ «Ο Σωκράτης» καταγγέλλει ότι τιμωρήθηκε με 100 ευρώ από τον Δήμο Αχαρνών, επειδή ανάρτησε φωτογραφίες που αποτύπωναν τις φθορές σε σχολικά κτίρια της περιοχής

Μια ασυνήθιστη αντιπαράθεση βρίσκεται σε εξέλιξη στις Αχαρνές, με αφορμή την κατάσταση των σχολικών υποδομών και την επιβολή προστίμου 100 ευρώ στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης», όπως καταγγέλλει το σωματείο.

Η υπόθεση ξεκίνησε από παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν εκπαιδευτικοί στο Δημαρχείο Αχαρνών, ζητώντας να συναντηθούν με εκπροσώπους της δημοτικής αρχής και να θέσουν επί τάπητος τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχολικές μονάδες της περιοχής.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Σύλλογος, η αντιπροσωπεία δεν κατάφερε να συναντήσει κάποιον εκπρόσωπο της δημοτικής διοίκησης. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί αποφάσισαν να αναρτήσουν εξωτερικά του Δημαρχείου φωτογραφίες από τις φθορές στα σχολικά κτίρια, μαζί με τα αιτήματά τους, προκειμένου να αναδείξουν την κατάσταση.

Το πρόστιμο των 100 ευρώ και η αντίδραση των εκπαιδευτικών

Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος περιγράφει μια σειρά προβλημάτων στις σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Αχαρνών. Μεταξύ άλλων, κάνει λόγο για πτώσεις σοβάδων, πλημμυρισμένα σχολικά κτίρια, λυόμενες αίθουσες, προβληματικά προαύλια, χαλασμένες πόρτες και βρύσες, σπασμένες τζαμαρίες, αλλά και ελλείψεις στις σχολικές τουαλέτες. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι καταγγελίες για παρουσία ποντικών στο 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο και στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών. Πρόκειται για ζητήματα που, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια και τις συνθήκες υγιεινής μαθητών και προσωπικού.

Μετά την ανάρτηση του φωτογραφικού υλικού, ο Σύλλογος καταγγέλλει ότι η δημοτική αρχή τού επέβαλε πρόστιμο 100 ευρώ, με την αιτιολογία ότι οι φωτογραφίες και τα αιτήματα τοποθετήθηκαν χωρίς προηγούμενη άδεια. Η εξέλιξη προκάλεσε την αντίδραση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αμφισβητούν τη στάση της δημοτικής αρχής και διερωτώνται από ποιον θα έπρεπε να ζητήσουν άδεια για να αναδείξουν τα προβλήματα των σχολείων. «Από πού ακριβώς να πάρουμε άδεια; Από αυτούς που έχουν αφήσει τα σχολεία μας ανοχύρωτα;», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σύλλογος στην ανακοίνωσή του. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι η επιβολή του προστίμου δεν πρόκειται να σταματήσει τις παρεμβάσεις του για τη βελτίωση των σχολικών υποδομών.

«Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε λύσεις»

Ο Σύλλογος «Ο Σωκράτης» δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις, σε συνεργασία με τους γονείς και τους υπόλοιπους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας. «Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε λύσεις και να οργανώνουμε αγώνες για να ζουν με αξιοπρέπεια και να μορφώνονται οι μαθητές μας», επισημαίνει.

Η υπόθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της συντήρησης των σχολικών κτιρίων και των συνθηκών μέσα στις οποίες πραγματοποιείται καθημερινά η εκπαιδευτική διαδικασία. Σημειώνεται ότι το πρόστιμο και οι συνθήκες επιβολής του περιγράφονται στην καταγγελία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών, ενώ δεν έχει εντοπιστεί επίσημη τοποθέτηση της δημοτικής αρχής για την υπόθεση.

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