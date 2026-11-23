Η εμφάνισή της χωρίς μαντίλα σε συναυλία που αναρτήθηκε στο YouTube είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή μιας σκληρής ποινής, η οποία εκτελέστηκε στο Ιράν.

Οι ιρανικές αρχές επέβαλαν 74 μαστιγώσεις στην 29χρονη τραγουδίστρια Παραστού Αχμαντί, εξαιτίας εμφάνισής της χωρίς μαντίλα σε συναυλία που μεταδόθηκε στο YouTube. Η ποινή εκτελέστηκε τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιρανικού Τύπου.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Isna, επικαλούμενο τον δικηγόρο της, η καλλιτέχνιδα είχε καταδικαστεί τον Ιούνιο, μαζί με τέσσερα μέλη του συγκροτήματός της, για συναυλία που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024. Η εμφάνιση είχε οργανωθεί μπροστά σε άδεια αίθουσα, ωστόσο μεταδόθηκε διαδικτυακά και συγκέντρωσε περισσότερες από 3 εκατομμύρια προβολές στο κανάλι της τραγουδίστριας στο YouTube.

Στη συναυλία, η Αχμαντί εμφανίστηκε χωρίς μαντίλα, φορώντας ένα μακρύ φόρεμα με τιράντες και κόκκινο κραγιόν, ενώ την πλαισίωναν ένας πιανίστας, ένας ντράμερ, ένας κιθαρίστας και ένας μπασίστας, όλοι ντυμένοι στα μαύρα.

آخوند حکم ۷۴ ضربه شلاق #پرستو_احمدی و چهار موسیقیدان دیگه را امروز اجرا کرد -ج.ا دشمن زن، هنر، آزادی ‌و زیباییه؛ دشمن مردم ایران و زندگیه https://t.co/ovSGCimaIS November 23, 2026

Οι κατηγορίες και η εκτέλεση της ποινής

Η ίδια και τα μέλη του συγκροτήματός της αντιμετώπισαν κατηγορίες για «προσβολή της δημόσιας αιδούς» και για συμμετοχή στην παραγωγή, μετάδοση και διάδοση άσεμνου περιεχομένου. Η τραγουδίστρια είχε παραμείνει υπό κράτηση για δύο εβδομάδες, προτού αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. «Η ποινή των 74 μαστιγώσεων που επιβλήθηκε στην Παραστού Αχμαντί και σε τέσσερα μέλη της ομάδας της (…) εκτελέστηκε σήμερα», ανέφερε ο δικηγόρος Μουσταφά Νιλί, σύμφωνα με το Isna. Την είδηση επιβεβαίωσε και η εφημερίδα Shargh.

Στο Ιράν, οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να τραγουδούν δημοσίως, ενώ υποχρεούνται να φορούν ενδυμασία που καλύπτει το σώμα τους και να τηρούν τους κανόνες για τη χρήση του χιτζάμπ. Στις αρχές Οκτωβρίου, η Διεθνής Αμνηστία είχε καταδικάσει την επικύρωση της ποινής σε δεύτερο βαθμό, καλώντας τις ιρανικές αρχές να εγκαταλείψουν κάθε σχέδιο εφαρμογής ποινών μαστίγωσης, τις οποίες χαρακτήρισε «σκληρές, απάνθρωπες και εξευτελιστικές».

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