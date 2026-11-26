Ένας γάμος με 400.000 καλεσμένους, 500 σεφ, έξι ελικοδρόμια και μια ιπποδρομία που ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή.

Η Ινδία έχει γνωρίσει γάμους που θυμίζουν κινηματογραφικές υπερπαραγωγές. Εκείνος, όμως, που διοργάνωσε την Τετάρτη ο Ινδός βουλευτής Ανάντ Σινγκ στο φτωχότερο κρατίδιο της χώρας, το Μπιχάρ, κατάφερε να μετατρέψει μια οικογενειακή γιορτή σε ένα πρωτοφανές υπερθέαμα.

Περίπου 400.000 άνθρωποι, εκατοντάδες μάγειρες, χιλιάδες μερίδες φαγητού και μια αυτοκινητοπομπή 151 οχημάτων συνέθεσαν το σκηνικό ενός γάμου που δύσκολα περνά απαρατήρητος.



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