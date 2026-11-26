Ο 38χρονος Μαχέρ Νουρς Σανκάρι απευθύνει έκκληση για την απελευθέρωσή του – Το τελεσίγραφο των απαγωγέων και η απαίτηση για 120 κιλά χρυσού

Νέο βίντεο με τον 38χρονο Μαχέρ Νουρς Σανκάρι, ο οποίος απήχθη από την πόλη Αλ-Σουκαϊλαμπίγια, στην επαρχία Χάμα της Συρίας, κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας νέα ανησυχία για την τύχη του.

Στο βίντεο, ο Ελληνορθόδοξος χρυσοχόος απευθύνει έκκληση στην οικογένειά του, στους κατοίκους της περιοχής, αλλά και στους Πατριάρχες να βοηθήσουν για την απελευθέρωσή του. Παράλληλα, αναφέρει ότι οι απαγωγείς τού έχουν δώσει προθεσμία πέντε ημερών, απειλώντας ότι θα του ακρωτηριάσουν τα δάχτυλα εάν δεν καταβληθούν τα λύτρα που ζητούν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, η απαίτηση των απαγωγέων φέρεται να είναι τα 120 κιλά χρυσού. Τη γνησιότητα του βίντεο επιβεβαίωσε συγγενικό του πρόσωπο, σύμφωνα με το SyriacPress.

URGENT: They are threatening to cut off his fingers, one by one. Maher Nawras Sankari, a Christian jeweler from Suqaylabiyah, Syria, remains in captivity. His kidnappers are threatening to mutilate him unless his family hands over 120 kilograms of gold. Please amplify his story before it is too late. — Kevork Almassian (@KevorkAlmassian) November 25, 2026

Πώς έγινε η απαγωγή του 38χρονου

Η απαγωγή σημειώθηκε έξω από το σπίτι του Σανκάρι, όταν ένα αυτοκίνητο χτύπησε τη μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε. Στη συνέχεια, ένοπλοι άνδρες με καλυμμένα τα πρόσωπά τους τον άρπαξαν και τον οδήγησαν σε άγνωστη τοποθεσία. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν μετά την απαγωγή διακρίνεται το αυτοκίνητο να χτυπά τη μοτοσικλέτα και τους δράστες να απομακρύνουν με τη βία τον χρυσοχόο. Έκτοτε, η οικογένειά του δεν γνωρίζει πού κρατείται. Οι απαγωγείς έχουν απαιτήσει 120 κιλά χρυσού ως λύτρα, ενώ σε προηγούμενες επικοινωνίες φέρονται να έχουν στείλει υλικό που δείχνει τον 38χρονο με τραυματισμούς. Η ταυτότητα των δραστών και τα κίνητρά τους παραμένουν άγνωστα.

Η οικογένεια του Σανκάρι έχει ζητήσει παρέμβαση από τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σαράα, καθώς και από τον Ελληνορθόδοξο Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη Ι΄, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή του. Την άμεση απελευθέρωσή του ζητά και η European Syriac Union, τονίζοντας ότι «κάθε ώρα μετράει». Παράλληλα, μουσουλμάνοι μελετητές από το Βέλγιο κάλεσαν τις συριακές αρχές να προστατεύσουν τις χριστιανικές κοινότητες και να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά απαγωγών.

Ανησυχία για τις επιθέσεις κατά χριστιανών στη Συρία

Η υπόθεση του Σανκάρι έχει επαναφέρει στο προσκήνιο την ανησυχία για την ασφάλεια των χριστιανικών κοινοτήτων στη Συρία. Σε κοινό κείμενο που δημοσιοποιήθηκε στη Δαμασκό στις 17 Νοεμβρίου, εκκλησιαστικοί ηγέτες εξέφρασαν «βαθιά ανησυχία και έντονη αγανάκτηση» για τις επανειλημμένες επιθέσεις κατά πολιτών, με ιδιαίτερη αναφορά στους χριστιανούς της χώρας.

Στην Αλ-Σουκαϊλαμπίγια είχαν καταγραφεί και άλλα περιστατικά βίας. Στις αρχές Οκτωβρίου είχαν αναφερθεί πυροβολισμοί εναντίον κατοικιών και ορθόδοξου ιερέα, ενώ τον Μάρτιο είχαν καταγγελθεί λεηλασίες περιουσιών. Μέχρι στιγμής, οι συριακές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει επίσημη ενημέρωση για την πορεία των ερευνών ή για την τύχη του 38χρονου.

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